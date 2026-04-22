Terminal 3 am Flughafen Frankfurt eröffnet: Ein Meilenstein für die Luftfahrt

Die Eröffnung des neuen Terminal 3 am Flughafen Frankfurt markiert einen bedeutenden Schritt für die Luftfahrtinfrastruktur Deutschlands. Mit einer Investition von 4 Milliarden Euro bietet das Terminal Platz für bis zu 25 Millionen Passagiere jährlich und verbessert das Reiseerlebnis durch moderne Architektur und komfortable Einrichtungen. Die neue Skyline-Bahn sorgt für eine schnelle und effiziente Verbindung zum Rest des Flughafens.

Ein neues Terminal, Milliardeninvestitionen und viel Symbolik: Am Flughafen Frankfurt ist mit Terminal 3 ein Projekt eröffnet worden, das weit über zusätzliche Kapazität hinausgeht. Ministerpräsident Boris Rhein betont die Bedeutung Frankfurts als führendes internationales Drehkreuz und lobt das neue Terminal als Erfolg.

Zwischen dem 23. April und dem 9. Juni 2026 werden 57 Airlines in vier Etappen vom Terminal 2 ins neue Terminal 3 umziehen, beginnend mit dem Emirates-Flug EK46 nach Dubai. Das Terminal 3 bietet zunächst Kapazitäten für 19 Millionen Passagiere jährlich, mit der Option auf Erweiterung auf bis zu 25 Millionen durch den Bau von Flugsteig K. Ein besonderes Augenmerk lag auf der barrierefreien Gestaltung und dem komfortablen Zugang zu den Gates.

Lufthansa wird weiterhin hauptsächlich im Terminal 1 operieren, jedoch mit mehr Platz und weniger Bus-Gates. Im Vergleich zum Terminal 1 aus den 1960er-Jahren stellt das Terminal 3 einen deutlichen Fortschritt dar, mit moderner Architektur, viel Kunst und einem erlebnisorientierten Einkaufs- und Gastronomiebereich. Architekt Christoph Mäckler beschreibt das Projekt als eine einzigartige Herausforderung und freut sich über die positive Resonanz. Das Projekt, das rund 4 Milliarden Euro kostet und als größtes privatfinanziertes Infrastrukturvorhaben Europas gilt, wurde ohne größere Probleme umgesetzt.

Fraport-Chef Stefan Schulte betont die Fähigkeit Deutschlands, Großprojekte erfolgreich zu realisieren. Die neue Skyline-Bahn verbindet Terminal 3 mit dem Rest des Flughafens und dem Regional- und Fernbahnhof, mit einer Kapazität von über 4000 Passagieren pro Stunde und Richtung. Die Strecke ist 5,6 Kilometer lang und wird von zwölf Zügen mit getrennten Bereichen für Schengen- und Non-Schengen-Reisende bedient. Das Terminal 3 ist zudem zukunftssicher konzipiert, um auch zukünftige Ausbauprojekte ohne Beeinträchtigung zu ermöglichen.

Die Investition in das Terminal 3 unterstreicht die Bedeutung des Flughafens Frankfurt als wichtigen internationalen Knotenpunkt und zeigt das Potenzial Deutschlands für erfolgreiche Infrastrukturprojekte. Die Eröffnung des Terminals ist ein Meilenstein für den Flughafen und die Region, der nicht nur die Kapazität erhöht, sondern auch das Reiseerlebnis verbessert und die Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Die nahtlose Integration der neuen Infrastruktur in das bestehende Netzwerk des Flughafens, insbesondere durch die Skyline-Bahn, gewährleistet einen reibungslosen Ablauf für Passagiere und Mitarbeiter.

Die positive Resonanz auf das Design und die Funktionalität des Terminals unterstreicht die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Architekten, Bauherren und Betreibern. Das Terminal 3 ist ein Beispiel für innovative Architektur und nachhaltige Entwicklung, das neue Maßstäbe für Flughafeninfrastruktur setzt. Die Investition in die Zukunft des Flughafens Frankfurt ist ein wichtiger Beitrag zur wirtschaftlichen Stärke der Region und des Landes





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