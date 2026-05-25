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Terence Hill: 11 überraschende Fakten zum Comeback des Actionstars

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Terence Hill: 11 überraschende Fakten zum Comeback des Actionstars
Terence HillAction-KomödieComedy
📆25/05/2026 04:15:00
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Dieser Text erzählt die Geschichte von Terence Hill, einem charismatischen Filmstar mit stahlblauen Augen, der bekannt ist für seine legendären Action-Komödien. Er feiert sein Comeback im Alter von 87 Jahren und wir zeigen elf überraschende Seiten des italienischen Filmstars.

Terence Hill kehrt auf die Leinwand zurück. Jeder kennt den charismatischen Filmstar mit den stahlblauen Augen. Doch wie tickt der Mann hinter den legendären Action-Komödie n wirklich?

Elf überraschende Fakten zu Terence Hill, der mit 87 Jahren sein Comeback feiert. Fliegende Fäuste, flotte Sprüche – so kennt man Terence Hill. Nun feiert der Actionstar im stolzen Alter von 87 Jahren ein Comeback. Anlässlich seines Auftritts im Fussballkurzfilm «The Socceritos» von Denner zeigen wir elf überraschende Seiten des italienischen Filmstars

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