Tennis-News: Wawrinka erhält Wimbledon-Wildcard, Zverev im French-Open-Final, Serena Williams Comeback

Zusammenfassung der wichtigsten Tennis-Nachrichten: Stan Wawrinka bekommt eine Wildcard für Wimbledon und bestreitet dort sein letztes Grand-Slam-Turnier. Alexander Zverev erreicht das Finale der French Open. Bei den Damen stehen Mirra Andreeva und Maja Chwalinska im Final von Roland Garros. Zudem kündigt Serena Williams ihr Comeback im Doppel an.

Stan Wawrinka erhält eine Wildcard für Wimbledon und wird damit nach den French Open und dem Australian Open auch beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres ein letztes Mal auf der grossen Bühne antreten.

Der 41-jährige Lausanner, der seine Karriere nach dieser Saison beendet, wird ab dem 29. Juni zum 19. und zugleich letzten Mal im All England Club aufschlagen. Wimbledon bleibt das einzige Major-Turnier, das Wawrinka in seiner Karriere nie gewinnen konnte; seine besten Resultate erzielte er 2014 und 2015 mit dem Einzug in den Viertelfinal. Weiter kam der Romand auf dem traditionsreichen Rasen nie.

Belinda Bencic hat über ihren Instagram-Kanal bekannt gegeben, dass sie ihre Teilnahme an den Turnieren in Queens und Berlin zurückgezogen hat. Grund ist eine kleine Verletzung am Knöchel. Für Wimbledon sollte Bencic gemäss eigenen Angaben wieder einsatzbereit sein. Beim French Open steht der Italiener Flavio Cobolli im Final den deutschen Tennisstar Alexander Zverev gegenüber.

Cobolli zog kampflos ins Endspiel ein, da sein Landsmann Matteo Arnaldi krankheitsbedingt nicht zum Halbfinal-Duell antreten konnte. Arnaldi hatte auf dem Weg ins Halbfinal insgesamt 19:42 Stunden auf dem Platz gestanden - so lange wie kein anderer French-Open-Spieler seit 1991. Zverev gewann sein Halbfinal gegen Jakub Mensik mit 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 und kann sich im Final am Sonntag seinen ersten Grand-Slam-Triumph erfüllen.

Im Damenhalbfinal von Roland Garros setzte sich Mirra Andreeva glatt in zwei Sätzen gegen Marta Kostjuk durch und steht als erste Finalistin des Turniers fest. Die 19-Jährige dominierte die Partie mit 6:1 und 6:3 nach 77 Minuten. Auf der anderen Seite des Tableaus setzte sich die polnische Qualifikantin Maja Chwalinska sensationell mit 7:6 (7:3), 6:3 gegen Anna Kalinskaja durch. Zuvor hatte Diana Shnaider die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka mit 3:6, 7:5, 6:0 besiegt, wobei Sabalenka im letzten Satz völlig entnervt wirkte.

Serena Williams hat rund vier Jahre nach ihrem Rücktritt ihr Comeback im Profi-Tennis angekündigt. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin erhält für das WTA-Turnier in London eine Wildcard und tritt im Doppel an. Begleitet wird sie von der Kanadierin Victoria Mboko. Williams erklärte, der Queen's Club fühle sich wie der perfekte Ort an, um das nächste Kapitel zu beginnen.

Die WTA-Vorsitzende Valerie Camillo betonte, Williams' Rückkehr sei Ausdruck ihrer Leidenschaft für den Wettbewerb. Zusammengefasst: Wawrinka erhält Wimbledon-Wildcard für seinen letzten Auftritt, Bencic muss verletzungsbedingt pausieren, Zverev steht im French-Open-Final, Andreeva und Chwalinska erreichen das Damenfinale bei Roland Garros, und Serena Williams kehrt im Doppel in London zurück





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