Tennis: Mensik bricht nach Sieg gegen Navone bei Hitze-Marathon in Paris zusammen

Der 20-jährige Tscheche Jakub Mensik gewinnt nach über vier Stunden in der Hitze von Paris gegen Mariano Navone, sackt dann aber mit Krämpfen auf dem Platz zusammen. Navone zeigt Sportsgeist, der Veranstalter lobt die Geste. Extreme Temperaturen fordern ihren Tribut.

Der 20-jährige tschechische Tennis profi Jakub Mensik musste nach einem über vier Stunden dauernden, äußerst anstrengenden Fünf-Satz-Match bei hochsommerlichen Temperaturen von 31 Grad in Paris eine starke körperliche Reaktion erleiden.

Gegen den Argentinier Mariano Navone hatte er auf dem Sandplatz von Roland Garros einen wahren Kampf über 4 Stunden und 41 Minuten ausgefochten, den er am Ende mit 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 (13:11) für sich entscheiden konnte. Unmittelbar nach dem letzten Punkt, dem entscheidenden Tie-Break, sackte Mensik jedoch kraftlos auf dem Platz zusammen. Offensichtlich von schmerzhaften Muskelkrämpfen geschüttelt, konnte er nur noch mit der Hand um Hilfe waving.

Sein Trainer wollte ihm sofort zu Hilfe eilen, wurde aber von den Schiedsrichtern zurückgehalten, da während des Spiels kein Coaching erlaubt ist. Stattdessen kamen erst nach einiger Zeit Helfer und Sanitäter auf den Platz, die den jungen Tschechen untersuchten und versuchten, ihn mit großen Eiswürfelbeuteln zu kühlen. Der Argentinier Navone zeigte dabei großes Sportsgeist: Er ging zu dem am Boden liegenden Mensik hinüber und reichte ihm den Handschlag.

Der Turnierveranstalter lobte diese Geste auf Social Media als "Grossartiger Sportsgeist nach einem riesigen Kampf". Nach einigen Minuten der Behandlung konnte Mensik mit Unterstützung wieder aufstehen. Er verliess humpelnd den Court 6, ein nasses Handtuch im Nacken, und sein weisses Shirt war auf dem Rücken komplett mit Sand beschmutzt - ein sichtbares Zeichen der extrem physischen Belastung.

Die Wetterbedingungen in Paris sind seit dem Turnierauftakt am vergangenen Sonntag für diese Jahreszeit ungewöhnlich heiß und sonnig, mit Temperaturen um die 30 Grad und kaum Wolken. Für die meisten Spieler sind diese Bedingungen eine enorme Herausforderung, und auch in den kommenden Tagen soll es zunächst so bleiben. Erst am Sonntag wird mit einer Abkühlung auf etwa 24 Grad gerechnet.

Solche extrem langen und hitzebedingt strapaziösen Matches werfen Fragen zur Belastbarkeit der Spieler und möglichen Anpassungen des Spielplans bei großer Hitze auf. Die French Open haben zwar Hitzeregeln, die Pausen und spezielle Kühlmaßnahmen vorsehen, aber dieser Vorfall zeigt, dass die körperlichen Grenzen auch bei Einhaltung der Regeln erreicht werden können. Mensiks Sieg trotz dieser körperlichen Krise unterstreicht seine mentale Stärke, aber auch die Verletzungsrisiken unter solchen Extrembedingungen.

Die Tennis-Community diskutiert bereits, ob bei anhaltender Hitzewelle weitere Schutzmaßnahmen für die Spieler eingeführt werden sollten, etwa längere Pausen zwischen den Sätzen oder die Verschiebung von Spielen in die kühleren Abendstunden. Für Mensik gilt es nun, sich von den Nachwirkungen dieser Strapazen zu erholen, während sein nächster Gegner bereits wartet und der Turnierplan weiterläuft.

Diese Szene von Roland Garros wird noch lange in Erinnerung bleiben - nicht nur wegen der sportlichen Leistung, sondern auch wegen des beeindruckenden Sportsgeistes und der besorgniserregenden körperlichen Beeinträchtigung eines jungen Talents unter widrigen Umständen





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