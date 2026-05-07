Tennessee beschließt umstrittene Wahlkreisreform – Kritik an parteipolitischer Manipulation

Republikaner in Tennessee haben neue Wahlkreisgrenzen verabschiedet, die den einzigen demokratisch vertretenen Kongresswahlbezirk des Bundesstaats zerschneiden. Die Neuaufteilung wird als Teil einer landesweiten Strategie zur Machtkonsolidierung der Republikaner gesehen und löst scharfe Kritik aus.

Republikaner im US-Bundesstaat Tennessee haben neue Wahlkreisgrenzen für das Repräsentantenhaus beschlossen, die den einzigen demokratisch vertretenen Kongresswahlbezirk des Bundesstaats zerschneiden würden. Die Neuaufteilung gilt als Teil einer landesweiten Strategie von Präsident Donald Trump und seiner Partei, ihre knappe Mehrheit im US-Repräsentantenhaus bei den kommenden Zwischenwahlen im November zu sichern.

Die Vorlage geht nun an den republikanischen Gouverneur Bill Lee, der sie den Berichten zufolge voraussichtlich unterzeichnen wird. Im Zentrum des Streits steht der bislang demokratisch vertretene Kongresswahlbezirk in und um Memphis, eine Stadt mit mehrheitlich schwarzer Bevölkerung. Der neue Zuschnitt würde die demokratische Hochburg auf mehrere Wahlkreise verteilen. Die Wähler aus der Stadt würden jeweils mit deutlich konservativeren Regionen zusammengelegt, sodass Republikaner in allen Bezirken bessere Siegchancen bei den anstehenden Parlamentswahlen hätten.

Tennessee ist der erste Bundesstaat, der nach einer Entscheidung des Obersten US-Gerichts in der vergangenen Woche neue Wahlkreisgrenzen verabschiedet. Der Supreme Court hatte den Schutz des Voting Rights Act gegen rassistische Benachteiligung bei Wahlkreiszuschnitten geschwächt. Republikanisch regierte Südstaaten wie Louisiana, Alabama und South Carolina treiben inzwischen ähnliche Neuaufteilungen voran. Trump drängt republikanisch regierte Bundesstaaten seit Monaten dazu, Wahlkreise noch vor den Zwischenwahlen neu zuzuschneiden.

Kritiker sprechen von einer landesweiten Neuauflage des sogenannten Gerrymandering – der parteipolitischen Manipulation von Wahlkreisgrenzen. Auch Demokraten nutzen die Strategie, etwa in Kalifornien. Die Neuaufteilung der Wahlkreise in Tennessee wird von vielen als gezielte Unterdrückung der Stimmen von Minderheiten und Demokraten gewertet. Bürgerrechtsorganisationen und demokratische Politiker haben bereits angekündigt, rechtliche Schritte gegen die neuen Grenzen einzuleiten.

Sie argumentieren, dass die Änderungen gegen das Prinzip der gleichen Repräsentation verstoßen und gezielt darauf abzielen, die politische Macht der Demokraten zu schwächen. Die Debatte um die Wahlkreisreformen spiegelt die tiefen politischen Gräben in den USA wider. Während Republikaner die Neuaufteilung als notwendige Anpassung an demografische Veränderungen verteidigen, sehen Kritiker darin einen Angriff auf die demokratischen Grundprinzipien. Die anstehenden Zwischenwahlen im November werden als entscheidend für die Zukunft der politischen Landschaft in den USA angesehen.

Die Neuaufteilung der Wahlkreise könnte dabei eine zentrale Rolle spielen und die Machtverhältnisse im US-Repräsentantenhaus maßgeblich beeinflussen. Die Diskussion um die Wahlkreisgrenzen in Tennessee ist Teil eines größeren Musters in den USA, bei dem politische Parteien versuchen, durch gezielte Manipulation der Wahlkreise ihre Macht zu sichern. Diese Praxis, bekannt als Gerrymandering, ist seit langem ein umstrittenes Thema.

Während einige Bundesstaaten wie Kalifornien eine unabhängige Kommission für die Festlegung der Wahlkreisgrenzen eingeführt haben, um die parteipolitische Einflusnahme zu begrenzen, setzen andere Bundesstaaten weiterhin auf parteipolitisch motivierte Neuaufteilungen. Die jüngsten Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs haben die Debatte weiter angeheizt, da sie den Schutz vor rassistischer Diskriminierung bei der Wahlkreisaufteilung geschwächt haben. Diese Entwicklungen könnten langfristig das Vertrauen in das demokratische System in den USA untergraben und die politischen Spannungen weiter verschärfen





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