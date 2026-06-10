Temu kooperiert mit ERP Austria, um Verkäufer bei der Einhaltung der EPR in Österreich zu unterstützen

Temu, die globale E-Commerce-Plattform, hat eine Kooperation mit der European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH geschlossen, um Verkäufer auf der Temu-Plattform bei der Erfüllung lokaler Vorgaben im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) in Österreich zu unterstützen. Die Kooperation basiert auf einem 'Pay-on-behalf'-Service, der Verkäufern auf der Temu-Plattform hilft, ihre zentralen EPR-Verpflichtungen in Österreich zu erfüllen.

Temu kooperiert mit ERP Austria, um Verkäufer bei der Einhaltung der erweiterten Herstellerverantwortung ( EPR ) in Österreich zu unterstützen. Temu , die globale E-Commerce-Plattform, hat mit der European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH eine Kooperation vereinbart, um Verkäufer auf der Temu -Plattform bei der Erfüllung lokaler Vorgaben im Rahmen der EPR in Österreich zu unterstützen.

Die Kooperation mit ERP Austria basiert auf einem 'Pay-on-behalf'-Service, der Verkäufern auf der Temu-Plattform hilft, ihre zentralen EPR-Verpflichtungen in Österreich zu erfüllen. Über dieses Modell hilft Temu Verkäufern bei der Registrierung, bei Produktmeldungen und der Zahlung von Umweltgebühren, um den österreichischen EPR-Vorgaben effizienter zu entsprechen. Die Kooperation wurde vom österreichischen Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie als konstruktiver Schritt begrüßt, um die Integration von Online-Marktplatz-Verkäufern in das österreichische EPR-System zu unterstützen.

Die Vereinbarung umfasst regulierte Kategorien ab, darunter Verpackungen, Batterien, Einwegkunststoffprodukte sowie Elektro- und Elektronikaltgeräte. Die Vorschriften zur EPR verpflichten Unternehmen, die bestimmte Produkte in Verkehr bringen, sich bei zugelassenen Organisationen zu registrieren, relevante Produktmengen zu melden und Beiträge zu lokalen Erfassungs- und Recyclingsystemen zu leisten. Die Kooperation mit ERP Austria bietet Verkäufern eine praktische Möglichkeit, diesen Anforderungen in Österreich zu entsprechen.

'Diese Kooperation zeigt, wie Online-Marktplätze und Compliance-Organisationen im Bereich der EPR zusammenarbeiten können, um EPR-Compliance auch bei größerem Volumen praktikabler umzusetzen', sagte Kamila Horak, Country General Manager bei ERP Austria. 'Der Ansatz von Temu zeigt Verkäufern einen klaren und effizienten Weg, am österreichischen EPR-System teilzunehmen und zu bestehenden Erfassungs- und Recyclingstrukturen beizutragen. ' Die Kooperation ist Teil von Temus umfassenderer Zusammenarbeit mit EPR-Organisationen in ganz Europa. So unterstützt Temu Verkäufer dabei, Umwelt-Compliance-Vorgaben in ihren Absatzmärkten zu erfüllen.

Bis heute hat das Unternehmen Partnerschaften mit mehr als 50 EPR-Compliance-Organisationen in Europa aufgebaut. Diese decken Kategorien wie Verpackungen, Batterien, Produkte aus Einwegkunststoffen sowie Elektro- und Elektronikaltgeräte ab.

'Diese Kooperation mit ERP Austria ist ein wichtiger Schritt, um Verkäufer auf Temu bei der Erfüllung ihrer EPR-Pflichten zu unterstützen', sagte ein Temu-Sprecher. 'Mit unserem 'Pay-on-behalf'-Ansatz wollen wir Verkäufern eine praktische Möglichkeit bieten, ihre Registrierung, Meldungen und Zahlungen zu verwalten. So helfen wir ihnen, die lokalen EPR-Vorgaben in Österreich zu erfüllen.





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