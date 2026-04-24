Tempo-30-Zone in Wil: Ergebnisse der Mitwirkung veröffentlicht

Die Stadt Wil hat den Mitwirkungsbericht zum Projekt Tempo-30-Zone St. Peter und Werk-/Speerstrasse veröffentlicht. Der Bericht fasst 46 Rückmeldungen zusammen, die sich hauptsächlich auf Lärmschutz, Sicherheit und Lebensqualität beziehen.

Die Stadt Wil hat umfassende Ergebnisse aus der öffentlichen Mitwirkung zum geplanten Projekt der Tempo-30-Zone in St. Peter und den Straßen Werk-/Speerstrasse veröffentlicht. Der Stadtrat hat den entsprechenden Mitwirkung sbericht offiziell genehmigt, welcher die Auswertung von insgesamt 46 Rückmeldungen von fünf beteiligten Personen beinhaltet.

Diese Rückmeldungen konzentrierten sich primär auf die Verbesserung des Lärmschutzes und der allgemeinen Lebensqualität in den betroffenen Gebieten, die Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Nutzergruppen, die angemessene Klassifizierung der Straßen sowie die mögliche Erweiterung der Tempo-30-Zonen, um einen noch größeren Bereich abzudecken. Die Stadtverwaltung betont, dass jede einzelne Rückmeldung sorgfältig geprüft und im Bericht zusammengefasst wurde, wobei die Anonymität der Teilnehmenden gewahrt blieb.

Der vollständige, anonymisierte Bericht ist nun online verfügbar, und die einzelnen Mitwirkenden erhalten ihre individuellen Stellungnahmen direkt über die dafür vorgesehene Plattform. Die gewonnenen Erkenntnisse aus diesem Mitwirkungsprozess werden nun unmittelbar in die weiteren Planungsphasen des Projekts einfließen. Dies bedeutet, dass die Vorschläge und Bedenken der Bürgerinnen und Bürger bei der finalen Ausgestaltung der Tempo-30-Zone berücksichtigt werden. Konkret wurde das Departement Bau und Verkehr beauftragt, einen formellen Antrag bei der Kantonspolizei St. Gallen, Abteilung Verkehrstechnik, zu stellen.

Dieser Antrag zielt auf die Genehmigung der notwendigen Verkehrsschilder und -markierungen ab, die für die Umsetzung der Tempo-30-Zone erforderlich sind. Die Kantonspolizei wird die Anfrage prüfen und eine Entscheidung treffen, die auf fachlicher Expertise und den geltenden Verkehrsbestimmungen basiert. Die Stadt Wil erwartet eine zügige Bearbeitung des Antrags, um das Projekt möglichst bald in die Realisierungsphase überführen zu können. Die transparente Kommunikation mit der Bevölkerung und die Einbeziehung ihrer Anliegen sind der Stadtverwaltung dabei besonders wichtig.

Nach der Genehmigung durch die Kantonspolizei folgen die formalen Schritte der amtlichen Publikation und der öffentlichen Auflage der entsprechenden Verfügung. Diese Auflage beinhaltet auch das umfassende Verkehrsgutachten, welches die Grundlage für die Entscheidung zur Einführung der Tempo-30-Zone bildet. Das Verkehrsgutachten analysiert detailliert die Verkehrsströme, die Geschwindigkeitsverteilung, die Unfallhäufigkeit und die Auswirkungen der Geschwindigkeitsreduktion auf die Verkehrssicherheit und die Lebensqualität. Die öffentliche Auflage ermöglicht es allen interessierten Bürgern, die Verfügung und das Gutachten einzusehen und gegebenenfalls Einwände zu erheben.

Die Stadt Wil ist bestrebt, einen offenen Dialog mit der Bevölkerung zu führen und alle Fragen und Bedenken im Rahmen der öffentlichen Auflage zu beantworten. Ziel ist es, eine Tempo-30-Zone zu schaffen, die sowohl die Verkehrssicherheit erhöht als auch die Lebensqualität in den betroffenen Quartieren verbessert und von der Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert wird. Die Stadtverwaltung sieht in diesem Projekt einen wichtigen Schritt zur Förderung einer nachhaltigen und lebenswerten Stadtentwicklung





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