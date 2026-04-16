Telefonbetrüger erbeuten im Aargau zehntausende Franken – Polizei warnt eindringlich

Telefonbetrüger haben im Kanton Aargau erneut zugeschlagen und dabei zehntausende Franken erbeutet. Die Kantonspolizei warnt eindringlich vor der Masche, bei der sich die Täter als Angehörige ausgeben und eine Notlage vortäuschen. Ein Geldkurier konnte festgenommen werden.

Im Kanton Aargau schlagen Telefonbetrüger erneut zu und haben in den vergangenen Tagen eine beträchtliche Summe von mehreren zehntausend Franken erbeutet. Die Kantonspolizei reagiert mit eindringlichen Warnung en und appelliert an die Bevölkerung, höchste Vorsicht walten zu lassen.

Die Täter agieren dabei mit einer perfektierten Masche, bei der sie sich als nahe Angehörige ausgeben und eine dringende Notlage vortäuschen. Häufig wird eine dramatische Situation konstruiert, wie beispielsweise ein vermeintlicher Verkehrsunfall mit Todesfolge, bei dem der Angerufene angeblich die Schuld trägt und nun hohe Geldbeträge zur Abwendung weiterer rechtlicher Konsequenzen zahlen müsse. Diese perfide Strategie zielt darauf ab, die Opfer unter enormen psychischen Druck zu setzen und sie zu unüberlegten Handlungen zu bewegen.

Die Kantonspolizei hat eine Serie solcher Vorfälle registriert, bei denen Anrufer sich als Polizisten oder Bankangestellte ausgaben und die Opfer dazu brachten, hohe Geldbeträge abzuheben und an vermeintliche Boten zu übergeben. Ein besonders drastisches Beispiel ereignete sich am vergangenen Dienstag. Die Betroffene folgte den detaillierten Anweisungen des angeblichen Polizisten, hob eine erhebliche Summe ab und übergab diese einem Kurier. Dieser Fall ist kein Einzelfall, sondern steht exemplarisch für eine Welle von Betrugsversuchen, die nach demselben Muster ablaufen.

Während einige potenzielle Opfer den Betrugsversuch erkannten und sich nicht einschüchtern ließen, oder von aufmerksamen Angehörigen rechtzeitig gewarnt wurden, fielen andere der perfiden Masche zum Opfer. Am Mittwoch musste beispielsweise eine 83-jährige Frau einen erheblichen finanziellen Verlust hinnehmen, als sie einem Kurier Geld übergab.

Die Kantonspolizei ist diesen kriminellen Handlungen nachgegangen und konnte am Mittwochnachmittag in Oberentfelden einen mutmaßlichen Geldkurier festnehmen. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 37-jährigen Mann aus Mazedonien, der in der Ostschweiz lebt. Er führte einen Umschlag mit einem beträchtlichen Geldbetrag mit sich, der nach ersten Erkenntnissen aus einer Betrugshandlung stammt und gerade erst bei einem Opfer abgeholt worden war.

Die Ermittlungen der Kantonspolizei sind in vollem Gange, um die Hintermänner und das gesamte Ausmaß der kriminellen Aktivitäten aufzudecken. Es ist besorgniserregend, dass die Masche der falschen Polizisten, die in den letzten Monaten etwas an Intensität verloren zu haben schien, nun wieder deutlich an Dynamik gewinnt.

Vor diesem Hintergrund wiederholt die Kantonspolizei Aargau eindringlich ihre Warnungen vor diesen Betrügern und appelliert an die Bevölkerung, stets wachsam und misstrauisch zu sein, insbesondere bei unerwarteten Anrufen, die Geldforderungen beinhalten. Der zentrale und unmissverständliche Rat der Polizei lautet: Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an unbekannte Personen, egal wie glaubwürdig oder dringlich die Forderung auch erscheinen mag. Im Zweifelsfall sollte sofort die Polizei unter der Notrufnummer 117 kontaktiert werden.





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