Im Kanton St. Gallen häufen sich Telefonbetrug-Fälle trotz jahrelanger Kampagnen. Die Polizei warnt vor extrem hohem Druck auf Senioren, der alle Warnsignale ignorieren lässt.

Im Kanton St. Gallen verzeichnen die Behörden eine besorgniserregende Welle von Telefonbetrügereien, die vorwiegend ältere Bürgerinnen und Bürger zum Opfer fallen. Die Betrugsmethoden sind dabei aggressiv und gezielt darauf ausgelegt, die psychische Widerstandsfähigkeit der Geschädigten zu überfordern, sodass selbst etablierte Sicherheitsvorkehrungen unwirksam werden. Die St. Galler Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft betonen, dass die herkömmlichen Präventionsstrategien an ihre Grenzen stoßen, wenn die Opfer unter dem unmittelbaren Einfluss der Anrufer stehen.

Häufung von Fällen und finanzielle Schäden

Laut Angaben der Polizei stiegen die gemeldeten Fälle von Telefonbetrug in den letzten Monaten signifikant an. Bis Mitte September belief sich die Deliktsumme bereits auf 750'000 Franken. Diese Summe repräsentiert lediglich die bekanntgewordenen Fälle, wobei Experten befürchten, dass die Dunkelziffer weitaus höher liegt. Die Täter operieren dabei oft von außerhalb der Schweiz, was die Fahndung erschwert.

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Ein besonders gravierendes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit involved einen 85-jährigen Mann aus der Stadt Wil. Die Betrüger gaben sich als Mitarbeiter einer Bank aus und versicherten dem Senior, sein Kontoguthaben sei nicht mehr sicher. Unter diesem Vorwand instruierten sie ihn, Bargeld an geheimen Orten zu verstauen, um es vor angeblichen Dieben zu schützen.

Der ältere Mann folgte diesen Anweisungen und deponierte das Geld an den vorgegebenen Stellen. Erst als er erneut kontaktiert wurde, fasste er den Verdacht und wandte sich an die Polizei. Als die Bande daraufhin zum Abholen der Beute erschien, war die Polizei bereits im Einsatz. Sie konnte einen 21-jährigen Ukrainer festnehmen, der für den Transport der gestohlenen Gelder vorgesehen war.

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Psychologische Manipulation überwindet Warnungen

Trotz jahrzehntelanger Aufklärungsarbeit durch verschiedene Präventionskampagnen nehmen die Erfolgquoten der Betrüger nicht ab. Kurt Humm, der Leiter der Abteilung Wirtschaftskriminalität bei der St. Galler Kantonspolizei, erklärte gegenüber dem Regionaljournal Ostschweiz, dass der Druck, unter dem die Anrufer die Opfer setzen, enorm ist. Dieser Druck sei so hoch, dass er keine Zeit zum kritischen Nachdenken lasse.

In dem Moment, in dem das Telefon klingelt und die spezifischen Angst-Szenarien der Betrüger ausgebreitet werden, verschwinden alle rationalen Warnsignale aus dem Gedächtnis der Opfer. Medienberichte und radioische Aufklärungsbotschaften werden in diesem emotionalen Hochzustand komplett ignoriert. Die Betrüger variieren ihre Geschichten regelmäßig; mal geben sie sich als Polizisten aus, mal als Beamte von Behörden oder Bankmitarbeitern.

Die gemeinsamen Nennungen dieser unterschiedlichen Szenarien sind die Forderung nach hohen Bargeldbeträgen und die Anweisung, dieses Bargeld an neutralen Orten abzulegen. Zunehmend setzen die Banden auch Dienstleistungsunternehmen wie Taxifirmen ein, um die Beute abtransportieren zu lassen, was die Spur der Täter weiter verwischt.

Rolle der Banken und aktuelle Präventionsmaßnahmen

Da die Abhebung von Bargeld an Schaltern ein zentrales Element der Betrugsschemata ist, konzentrieren sich die Präventionsbemühungen stark auf das Bankensektor. Die Banken haben in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Infokarte mit dem Titel "Vorsicht Betrug! Schützen Sie Ihr Geld." herausgegeben. Diese Materialien sollen Kundinnen und Kunden direkt an den Schaltern erreicht.

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Der Text der Infokarte mahnt eindringlich zur Misstrauheit: "Seien Sie misstrauisch, wenn ein angeblicher Polizist oder eine Behörde Kreditkarten oder Bankdaten, Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert." Jolanda Meyer, Sprecherin einer lokalen Bank, betonte, dass die Mitarbeitenden der Banken regelmäßig geschult werden. Sie sollen speziell bei größeren Bargeldbezügen nach verdächtigen Mustern Ausschau halten.

Bei konkreten Verdachtsmomenten werden die Kundinnen und Kunden aktiv angesprochen und zum Nachdenken angeregt. Die Bank kann im Einzelfall auch die interne Fachstelle für Wirtschaftskriminalität kontaktieren, um die Situation einzuschätzen. Aus Sicherheitsgründen macht die Bank jedoch keine detaillierten Angaben zu spezifischen Beispielen oder Mustern, um den Tätern keine neuen Ideen zu liefern.

Ergebnisse der Fahndung und zukünftige Strategie

In den letzten Wochen war es der Polizei im Kanton St. Gallen mehrfach gelungen, Mitglieder der Betrugsmaschen zu schnappen, die mit dem physischen Abholen des Geldes beauftragt waren. Diese Festnahmen zeigen, dass eine direkte Intervention an der Abholstelle eine wirksame Maßnahme sein kann, wenn die Warnungen am Telefon bereits ignoriert wurden.

Die Informationsquelle für diese erfolgreichen Maßnahmen sind in der Regel die Opfer selbst oder deren Umfeld. Die St. Galler Staatsanwaltschaft bestätigt, dass Meldungen über Betrugsversuche oder verdächtige Verhaltensweisen hauptsächlich von den Geschädigten oder deren Angehörigen stammen. Diese frühe Meldung ist entscheidend, damit die Polizei rechtzeitig eingreifen und die Gelder oder die Täter festnehmen kann.