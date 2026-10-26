Der Regionalsender Tele 1 sucht Unterstützung für die Fasnachtsübertragungen 2027. Die Übertragungen kosten mehr als sie einbringen und Tele 1 möchte sicherstellen, dass alle Menschen teilhaben können. Die Fasnacht ist ein wichtiger Teil der Region und Tele 1 möchte sicherstellen, dass alle Menschen teilhaben können und die Fasnacht ein unvergessliches Erlebnis für alle Menschen ist. Tele 1 möchte Unterstützung von Firmen und Privatpersonen einholen, um die Fasnachtsübertragungen sicherstellen zu können. Die Unterstützung kann per Twint oder auf der Website von Tele 1 beantragt werden. Tele 1 möchte sicherstellen, dass alle Menschen teilhaben können und die Fasnacht ein wichtiger Teil der Region bleibt. Die Fasnacht ist ein wichtiger Teil der Region und Tele 1 möchte sicherstellen, dass alle Menschen teilhaben können und die Fasnacht ein unvergessliches Erlebnis für alle Menschen bleibt. Tele 1 möchte sicherstellen, dass alle Menschen teilhaben können und die Fasnacht ein wichtiger Teil der Region bleibt. Die Fasnacht ist ein wichtiger Teil der Region und Tele 1 möchte sicherstellen, dass alle Menschen teilhaben können und die Fasnacht ein unvergessliches Erlebnis für alle Menschen ist.

Nicht alle können an der Luzerner Fasnacht mitfeiern. Tele 1 bringt sie in die Wohnzimmer. Doch die Übertragungen kosten mehr, als sie einbringen. Wer nicht mehr mobil ist, bei schlechtem Wetter zu Hause bleibt oder am sechsten Fasnacht stag zu müde ist für den Monstercorso, kann dank Tele 1 trotzdem mitfeiern: 230'000 Menschen haben in diesem Jahr den Umzug am Bildschirm mitverfolgt.

Der Chefredaktor von Tele 1, Matthias Oetterli, sagt, dass die Live-Übertragungen nicht mehr wegzudenken sind aus der Region. Die Live-Übertragungen kosten den Regionalsender jährlich rund 100'000 Franken. Allein das "Monster" schlägt mit 45'000 Franken zu Buche. Tele 1 fragt deshalb aktuell Firmen und Privatpersonen um finanzielle Unterstützung für die Fasnachtssendungen.

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Tele 1 wirbt um Sponsoren

Das schreibt Tele 1 auf seiner Website. Wer mithilft, taucht im Abspann der Sendungen auf. Stellt sich die Frage: Warum tut das ein Sender, der doch schon Konzessionsgelder erhält? Oetterli sagt, dass Tele 1 im Rahmen seines Leistungsauftrags wöchentlich 150 Minuten regional relevante Inhalte zwischen 18 und 23 Uhr produzieren muss.

Die Konzessionsgelder dienen in erster Linie dazu, diesen journalistischen Service public mit täglichen Nachrichten und Hintergrundsendungen sicherzustellen. Aufwendige Live-Produktionen wie der Monstercorso gehören nicht zwingend dazu und sind ungleich teurer als das normale Programm. Oetterli sagt, dass der Fernsehsender die Umzüge trotzdem seit Jahren überträgt, weil er eine Rolle in der Region spielt. Gerade Menschen, die nicht mobil sind oder wegen einer Behinderung nicht im Gedränge stehen können, ermöglicht das Fernsehen, die Fasnacht trotzdem mitzuerleben.

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Oetterli sagt auch, dass die Übertragung die Fasnacht dorthin bringt, wo sie sonst nicht hinkäme. Für ihn ist klar: Die Fasnacht gehört zum Programm eines Regionalsenders. Tele 1 sucht Firmen und Privatpersonen, die sich an den Kosten der Fasnachtsübertragungen 2027 beteiligen. Privatpersonen können für 50 Franken Kultur-Supporter werden, Firmen für 300 Franken.

Gegenleistungen für Unterstützer

Als Gegenleistung nennt Tele 1 Privatpersonen im Abspann der Übertragungen; bei Firmen erscheint dort das Logo. Bezahlt werden kann per Twint. Alternativ kann auf der Website von Tele 1 ein Formular ausgefüllt und eine Rechnung angefordert werden. Mit dem Monstercorso hat die Luzerner Fasnacht ein fulminantes Ende erlebt.

Hier sehen Sie den Umzug der Vereinigten in voller Länge, produziert und aufgezeichnet von Tele 1. Nächste Woche schreibt Tele 1, dass die Luzerner Fasnacht noch einmal hohe Wellen geworfen hat. Rund 25 000 Personen schauten sich den Monstercorso der rund 90 Guggenmusigen in der Innenstadt an. Die Stadtpolizei meldete keine besonderen Vorkommnisse.

Die Fasnacht ist ein wichtiger Teil der Region und Tele 1 möchte sicherstellen, dass alle Menschen teilhaben können. Deshalb fragt Tele 1 nach Unterstützung für die Fasnachtsübertragungen 2027. Wenn Sie helfen möchten, können Sie sich auf der Website von Tele 1 anmelden. Die Fasnacht ist ein besonderes Ereignis in der Region und Tele 1 möchte sicherstellen, dass alle Menschen teilhaben können.

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Teilnahme für alle Menschen

Die Fasnacht ist ein wichtiger Teil der Region und Tele 1 möchte sicherstellen, dass alle Menschen teilhaben können. Mit der Unterstützung von Firmen und Privatpersonen kann Tele 1 die Fasnachtsübertragungen sicherstellen und sicherstellen, dass alle Menschen teilhaben können. Die Fasnacht ist ein wichtiger Teil der Region und Tele 1 möchte sicherstellen, dass alle Menschen teilhaben können. Tele 1 möchte sicherstellen, dass alle Menschen teilhaben können und die Fasnacht ein unvergessliches Erlebnis für alle Menschen ist.

Tele 1 möchte sicherstellen, dass alle Menschen teilhaben können und die Fasnacht ein wichtiger Teil der Region bleibt. Die Fasnacht ist ein wichtiger Teil der Region und Tele 1 möchte sicherstellen, dass alle Menschen teilhaben können und die Fasnacht ein unvergessliches Erlebnis für alle Menschen bleibt. Die Fasnacht ist ein wichtiger Teil der Region und Tele 1 möchte sicherstellen, dass alle Menschen teilhaben können und die Fasnacht ein wichtiger Teil der Region bleibt.

Tele 1 möchte sicherstellen, dass alle Menschen teilhaben können und die Fasnacht ein wichtiger Teil der Region bleibt. Die Fasnacht ist ein wichtiger Teil der Region und Tele 1 möchte sicherstellen, dass alle Menschen teilhaben können und die Fasnacht ein unvergessliches Erlebnis für alle Menschen ist.