Teddy Teclebrhan: Von YouTube-Sketch zu deutscher Popkultur

Tedros 'Teddy' Teclebrhan, bekannt durch sein viral YouTube-Video 'Angelo Merte', ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil deutscher Popkultur geworden. Vor 15 Jahren veröffentlichte er den Sketch, in dem er die Kunstfigur Antoine Burtz verkörperte, und sorgte damit für Diskussionen über Integrationsfragen. Seine Karriere auf YouTube und später auf der Bühne hat er mit 'Angelo Merte' begonnen und ist heute ein erfolgreicher YouTuber und Live-Darsteller.

Tedros 'Teddy' Teclebrhan, bekannt durch sein viral YouTube-Video ' Angelo Merte ', ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil deutscher Popkultur geworden. Vor 15 Jahren veröffentlichte er den Sketch, in dem er die Kunstfigur Antoine Burtz verkörperte, und sorgte damit für Diskussionen über Integration sfragen.

Seine Mutter flüchtete 1985 aus Eritrea nach Deutschland, wo er selbst später aufwuchs und mit rassistischen Vorurteilen konfrontiert wurde. Mit 'Angelo Merte' gelang es ihm, seine Karriere auf YouTube zu starten und später auch auf die Bühne zu gehen. Heute erreicht er ein Millionenpublikum auf TikTok





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