Technologieaktien erreichen neue Rekorde dank KI-Boom und Iran-Hoffnungen

Die US-Technologiemärkte feiern neue Allzeithochs, getrieben durch starke Quartalszahlen von KI-Ausrüstern und die Erwartung einer Entspannung im Iran-Konflikt. Während einige Werte spekulativ überhitzt wirken, bleibt die Bewertung vieler Titel anspruchsvoll.

Die Technologiewerte profitierten am Freitag von den erneut rückläufigen Renditen bei den zehnjährigen Schweizer Obligationen, die auf 0,44 Prozent minus 10 Prozent fielen. Besonders ein Titel, der sich in den vorausgegangenen fünf Tagen mehr als verdoppelt hatte, erhielt einen willkommenen Auftrieb.

Die Spekulation zeigte sich am gehandelten Call-Volumen, mit dem Anleger auf steigende Kurse setzten. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) bezeichnete die am Freitagmorgen vorgelegten Jahresergebnisse des Unternehmens von Markus Blocher mit Ausnahme des Cashflows als auf allen Ebenen enttäuschend. Das Wachstum im zweiten Halbjahr sei niedriger ausgefallen als erwartet, und höhere Betriebskosten, Investitionen sowie schrumpfende Margen erwiesen sich weiterhin als Gegenwind. Die Aktie bleibt hoch bewertet und nach der im Januar angekündigten Dividendenkürzung sind Kursrückschläge immer wieder zu beobachten.

Die wichtigsten Aktienindizes konnten hingegen am Freitag neue Rekorde feiern. Sämtliche bedeutenden Börsenindizes stellten bereits kurz nach Handelsbeginn Bestmarken auf. Die Kurse profitierten von den sich verdichtenden Hinweisen auf eine mögliche Verhandlungslösung im Iran-Konflikt.

Zudem sorgte der anhaltende Boom um Künstliche Intelligenz (KI) für deutliche Steigerungen. Ein Computerkonzern begeisterte die Anleger mit einem herausragenden Quartalsbericht und deutlich angehobenen Jahreszielen. Auch Halbleiterwerte erhielten durch das Mega-Thema KI weiteren Schwung. Der technologielastige Auswahlindex steuerte damit auf Wochengewinne zu und könnte für den zu Ende gehenden Mai, der historisch gesehen kein besonders starker Börsenmonat ist, Zuwächse verbuchen.

Grund für die anhaltende KI-Begeisterung war unter anderem ein Umsatzsprung mit KI-Servern von 757 Prozent zum Auftakt des Geschäftsjahres bei einem führenden Computerkonzern, der Hochleistungsserver, Netzwerksysteme und Speicherlösungen für den KI-Boom anbietet. Experten kommentierten dies als Ausdruck eines KI-Superzyklus, der die Erwartungen deutlich anhebt. Während so mancher Technologiewert von dieser Dynamie profitierte, mussten andere Unternehmen wie ein Modekonzern, der nach einem enttäuschenden Jahresauftakt seine Umsatzprognose für das laufende Quartal senkte, Kursverluste hinnehmen. Analysten korrigierten daraufhin ihre Kursziele nach unten.

Die geopolitische Lage bleibt jedoch fragil; trotz Berichte über Fortschritte bei einer möglichen Verlängerung der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, bei der US-Präsident Donald Trump noch zustimmen muss, mahnen Experten zur Vorsicht. Ein Großteil der Kursgewinne basiere auf der Annahme nachlassender Spannungen und solider Unternehmensgewinne, weshalb Anleger empfindlich auf neue geopolitische Schlagzeilen und Inflationsdaten reagieren könnten.

Zudem sorgte eine fehlgeschlagene Raketenexplosion des Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Jeff Bezos für Aufmerksamkeit





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