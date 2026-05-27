Technisches Problem bei der Flugsicherung Skyguide: Kapazität am Flughafen Zürich reduziert

Skyguide, die Flugsicherung am Flughafen Zürich, hat heute Mittwoch ein technisches Problem gemeldet, das die Kapazität um zehn Prozent reduziert hat. Das Problem ist auf ein Update einer Applikation zurückzuführen, die für die Anflüge benötigt wird. Das Update wurde in der Nacht auf Mittwoch durchgeführt, woraufhin am Morgen ein Fehlverhalten der Applikation festgestellt wurde. Skyguide wird in der Nacht auf Donnerstag den ursprünglichen Zustand der Applikation wiederherstellen.

Technisches Problem bei der Flugsicherung Skyguide : Heute Mittwoch ist die Kapazität am Flughafen Zürich um zehn Prozent reduziert. Grund dafür ist eine Störung bei Skyguide .

Auslöser für die Störung ist ein Update bei einer Applikation, die für Anflüge benötigt wird. Dieses wurde gemäss Angaben von Skyguide in der Nacht auf Mittwoch durchgeführt. Daraufhin sei am Morgen ein Fehlverhalten der Applikation festgestellt worden. Skyguide wird in der Nacht auf Donnerstag den ursprünglichen Zustand der Applikation wieder herstellen.

Die Flugsicherung betonte in einer Mitteilung, dass die Sicherheit des Luftraums jederzeit gewährleistet gewesen sei. Bereits Ende April hatte Skyguide mit einem IT-Problem zu kämpfen, das eine Reduktion der Anflüge nötig machte. Damals musste die Zahl der Anflüge um 30 Prozent gesenkt werden, weil Maschinen mit grösseren Verspätungen nicht mehr zuverlässig angezeigt wurden





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