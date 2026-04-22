Technischer Defekt bei Skyguide führt zu Anflugbeschränkungen am Flughafen Zürich

Ein technisches Problem im Kontrollzentrum von Skyguide zwingt den Flughafen Zürich zu einer Kapazitätsreduktion von 30 Prozent. Fluglotsen nutzen manuelle Verfahren, während Techniker an der Behebung arbeiten.

Der Flughafen Zürich steht am heutigen Mittwoch vor einer erheblichen organisatorischen Herausforderung. Aufgrund eines unerwarteten technischen Defekts im Kontrollzentrum der Flugsicherung Skyguide in Dübendorf ist der reguläre Flugbetrieb seit Betriebsbeginn eingeschränkt.

Wie das Unternehmen in einer offiziellen Stellungnahme in der Nacht auf Mittwoch bekannt gab, wurde die Anflugkapazität vorsorglich um 30 Prozent reduziert, um die Sicherheit im Luftraum trotz der technischen Unregelmäßigkeiten zu garantieren. Das Kernproblem liegt in der fehlerhaften Darstellung spezifischer Flugdaten im Leitsystem, welches die Fluglotsen bei der sicheren Steuerung der ankommenden Maschinen unterstützt. Bestimmte Flugzeuge, die eine größere Verspätung aufweisen, werden auf den Monitoren des Systems nicht zuverlässig angezeigt, was die automatisierte Flugführung massiv erschwert. Um die Sicherheit für Passagiere und Personal zu keinem Zeitpunkt zu gefährden, mussten die zuständigen Fluglotsen auf ein manuelles Verfahren umstellen. Dieses bewährte, aber deutlich arbeitsintensivere Verfahren ermöglicht es den Fachkräften, den Luftraum auch ohne die fehlerhafte digitale Unterstützung präzise zu koordinieren. Die manuelle Abwicklung der Landeanflüge ist jedoch mit einem deutlich höheren Zeitaufwand verbunden, was unweigerlich zu den aktuellen Kapazitätsengpässen und entsprechenden Verzögerungen im Flugplan führt. Skyguide betonte ausdrücklich, dass die Sicherheit im gesamten Prozess jederzeit gewährleistet sei und keine Gefahr für den laufenden Flugverkehr bestehe. Die Priorität der Flugsicherung liegt weiterhin auf einem geordneten und sicheren Ablauf, auch wenn dieser unter den aktuellen technischen Umständen langsamer vonstattengeht. Die Techniker von Skyguide arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, die Ursache für den Systemfehler im Kontrollzentrum in Dübendorf zu identifizieren und den regulären Betrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen. Die Situation wird fortlaufend überwacht, wobei die Flugsicherung angekündigt hat, im Laufe des Vormittags weitere Informationen über das weitere Vorgehen und die erwartete Normalisierung des Betriebs zu veröffentlichen. Reisende, die heute am Flughafen Zürich landen oder starten, sind dazu angehalten, sich engmaschig bei ihren jeweiligen Fluggesellschaften über den aktuellen Status ihrer Flüge zu informieren. Die Auswirkungen der reduzierten Anflugkapazitäten auf den gesamten europäischen Luftraum werden derzeit noch evaluiert, wobei man davon ausgeht, dass die Einschränkungen den Vormittag über andauern werden, bis das System wieder vollumfänglich einsatzbereit ist





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