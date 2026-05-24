Technischen Betriebe Wil TBW zeigt positives Gesamtgebnis

Das Stadtparlament Wil hat unter anderem die Jahresrechnung der Technischen Betriebe Wil TBW beraten. Das Gesamtgebnis der TBW war rund 0,8 Millionen Franken besser als budgetiert.

Das Stadtparlament Wil hat unter anderem die Jahresrechnung der Technischen Betriebe Wil TBW beraten. Der Umsatz der Technischen Betriebe Wil TBW im Geschäftsjahr 2025 betrug rund 102,9 Millionen Franken, während insbesondere die Wärmeversorgung ein starkes Ergebnis erzielte.

Auch die Entwicklung im Telekommunikationsbereich aufgrund des anspruchsvollen Marktumfelds blieb herausfordernd. Die Geschäftsprüfungskommission ging auf das Gesamtergebnis der TBW sowie auf die Ergebnisse der einzelnen Geschäftssparten und deren Entwicklungen ein. Das Ergebnis und die Abgaben an die Stadt sind sehr erfreulich, auch im Vergleich zum Budget und zum Vorjahr.

Unter den Votanten standen Themen aus der Jahresrechnung, wie die Abgaben von 7,3 Millionenan die Stadt, kommende Herausforderungen für die TBW, der Bereich Fernwärme und die entsprechenden Projektfortschritte und -verzögerungen, ökologische Investitionen und die Aufgaben für die Energiewende, Verluste im Kommunikationsbereich sowie zunehmend komplexe Beteiligungen. Die Abgaben an die Stadt mit 37 Ja-Stimmen genehmigt. Die Jahresrechnung 2025 der Technischen Betriebe Wil wurde mit 36 Ja-Stimmen genehmigt. Ebenfalls genehmigt wurden die Abgaben an die Stadt im Betrag von 7'341’900 Franken





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Technischen Betriebe Wil TBW Gesamtsumme Neuerungen

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