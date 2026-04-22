Technische Störung bei Skyguide führt zu massiven Einschränkungen am Flughafen Zürich

Ein technischer Defekt in der Flugsicherung von Skyguide erzwingt eine Reduzierung der Anflugkapazität am Flughafen Zürich um 30 Prozent.

Der Flughafen Zürich steht aktuell vor erheblichen operativen Herausforderungen, nachdem ein technischer Defekt im Kontrollzentrum der Flugsicherung Skyguide in Dübendorf den reibungslosen Ablauf des Luftverkehrs empfindlich gestört hat. Die Störung, die sich primär auf die Schnittstelle zwischen der übergeordneten Luftstrassenkontrolle und der lokalen Anflugkontrolle auswirkt, führt dazu, dass bestimmte Daten für Maschinen im Landeanflug nicht korrekt im System angezeigt werden.

Ein essenzielles Unterstützungssystem, welches die Fluglotsen bei der Überwachung des Verkehrs unterstützt, liefert derzeit keine zuverlässigen Informationen über verspätete Anflüge, was ein sofortiges Handeln der Sicherheitsverantwortlichen erforderte. Um die Sicherheit der Passagiere und der Besatzungen zu jedem Zeitpunkt uneingeschränkt zu gewährleisten, hat sich Skyguide dazu entschieden, den Flugbetrieb massiv anzupassen. Seit dem frühen Betriebsbeginn am 22. April wurde die Kapazität für ankommende Maschinen vorsorglich um 30 Prozent reduziert. Diese Maßnahme ist notwendig, da die Fluglotsen nun auf manuelle Verfahren zurückgreifen müssen, um die Anflüge sicher zu staffeln. Diese manuellen Protokolle haben sich zwar in der Vergangenheit bei Systemausfällen bewährt, erfordern jedoch einen deutlich höheren Zeitaufwand und eine grössere räumliche Distanz zwischen den Flugzeugen, was unweigerlich zu einer Reduktion der Durchsatzrate führt. Eine Taskforce aus IT-Spezialisten und erfahrenen Fluglotsen arbeitet bereits mit Hochdruck daran, die Ursache für den Datenfehler im System zu beheben. Skyguide hat gegenüber den betroffenen Fluggesellschaften, den Flughafenbetreibern und vor allem den Reisenden sein tiefes Bedauern für die entstandenen Unannehmlichkeiten zum Ausdruck gebracht. Die Situation wird fortlaufend überwacht, und man strebt an, den regulären Betrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Dennoch müssen sich Passagiere aufgrund der reduzierten Kapazitäten auf Flugverspätungen oder eventuelle Annullierungen einstellen. Das Unternehmen plant, im Laufe des Vormittags weitere Details zum Status der Systemwiederherstellung bekannt zu geben. Die Flugsicherung betont, dass die Sicherheit zu keiner Sekunde gefährdet war, da durch die Kapazitätsreduktion und die manuelle Verkehrsführung ein Sicherheitsnetz gespannt wurde, das den Betrieb trotz der technischen Einschränkungen stabil hält. Die betroffenen Fluggesellschaften sind dazu aufgerufen, ihre Passagiere über den aktuellen Status der jeweiligen Verbindungen auf dem Laufenden zu halten, während Skyguide alles daran setzt, die technische Störung in Dübendorf nachhaltig zu beseitigen





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