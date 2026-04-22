Technische Störung bei Skyguide führt zu massiven Kapazitätskürzungen am Flughafen Zürich

Ein technischer Fehler im Skyguide-Kontrollzentrum zwingt den Flughafen Zürich zu einer Reduktion der Anflugkapazität um 30 Prozent. Die Sicherheit bleibt durch manuelle Verfahren gewahrt.

Ein technisches Problem im Kontrollzentrum der Flugsicherung Skyguide in Dübendorf sorgt derzeit für erhebliche Einschränkungen im Flugbetrieb am Flughafen Zürich . Wie das Unternehmen am Morgen des 22. April mitteilte, ist eine kritische Schnittstelle zwischen der Luftstrassenkontrolle und der Anflugkontrolle von der Störung betroffen.

Konkret führt das technische Defizit dazu, dass ein wichtiges Unterstützungssystem für die Fluglotsen die Daten von verspäteten Maschinen nicht mehr in der gewohnten Zuverlässigkeit anzeigt. Da in der Luftfahrt die Sicherheit oberste Priorität geniesst, hat Skyguide sofort reagiert und manuelle Überwachungsprozesse eingeleitet, um den Flugbetrieb trotz der digitalen Ausfälle sicher aufrechtzuerhalten. Diese manuellen Verfahren, obwohl technisch ausgereift und sicher, erfordern deutlich mehr Zeit und Personalressourcen, da die Fluglotsen nicht mehr auf die automatisierten Anzeigen der Flugzeugpositionen vertrauen können. Infolgedessen sah sich die Skyguide-Führung gezwungen, die Anflugkapazität am Flughafen Zürich vorsorglich um 30 Prozent zu drosseln. Diese Massnahme soll verhindern, dass der Luftraum über dem Flughafen überlastet wird, während das Personal unter den erschwerten Bedingungen arbeitet. Passagiere müssen sich aufgrund dieser regulatorischen Eingriffe auf Verspätungen und mögliche Annullierungen einstellen, da weniger Flugzeuge pro Stunde die Landebahnen in Kloten ansteuern können. Die Ursache für die technische Störung konnte laut offiziellen Angaben bereits identifiziert werden. Eine eigens einberufene Taskforce arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, das System wieder vollständig in den Normalbetrieb zu überführen. Es handelt sich dabei um einen hochkomplexen Vorgang, da die Integrität der gesamten Softwarearchitektur sichergestellt werden muss, bevor eine Rückkehr zum automatisierten Verfahren möglich ist. Skyguide hat sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten bei allen betroffenen Partnern, Airlines und Passagieren entschuldigt und kommuniziert fortlaufend über den aktuellen Status der Reparaturarbeiten. Weitere Informationen wurden für den weiteren Vormittag in Aussicht gestellt, wobei die Flugsicherung betont, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für die Passagiere oder das Flugpersonal bestanden habe. Der Flughafen Zürich bittet alle Reisenden, sich vor der Anreise über den Status ihres Fluges bei der jeweiligen Airline zu informieren





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