Technische Störung bei Skyguide führt zu deutlichen Kapazitätseinschränkungen am Flughafen Zürich

Ein technischer Defekt im Kontrollzentrum von Skyguide erzwingt eine Reduktion der Anflugkapazitäten am Flughafen Zürich um 30 Prozent. Fluglotsen arbeiten mit manuellen Verfahren, was zu erheblichen Verspätungen führt.

Der Flughafen Zürich sieht sich aktuell mit erheblichen betrieblichen Einschränkungen konfrontiert, die durch eine technische Störung bei der schweizerischen Flugsicherung Skyguide verursacht wurden. Wie das Unternehmen in einer offiziellen Stellungnahme in der Nacht zum Mittwoch mitteilte, sah man sich gezwungen, die Anflugkapazitäten vorsorglich um 30 Prozent zu reduzieren.

Diese Maßnahme dient primär dazu, die Sicherheit im Luftraum über dem Flughafen Zürich unter den gegebenen erschwerten Bedingungen weiterhin lückenlos zu gewährleisten. Der Ursprung des Problems liegt in einem technischen Defekt im Kontrollzentrum von Skyguide in Dübendorf. Dort kommt es zu Störungen bei der präzisen digitalen Darstellung einzelner Flüge, die sich gerade im Landeanflug befinden. Da die gewohnten elektronischen Unterstützungssysteme für die Fluglotsen nur eingeschränkt verfügbar sind, muss das Personal vor Ort auf ein komplexes, aber bewährtes manuelles Verfahren zurückgreifen, um die Sicherheit der anfliegenden Maschinen zu garantieren. Die Umstellung auf dieses manuelle Prozedere ist jedoch mit einem deutlich höheren Zeitaufwand verbunden, was den ohnehin eng getakteten Flugplan massiv beeinträchtigt. Flugzeuge, die aufgrund dieser Verzögerungen ihre geplanten Slots nicht einhalten können, treffen mit teils erheblichen Verspätungen ein, was in der Folge zu einem Dominoeffekt im gesamten Flugbetrieb führen kann. Skyguide betonte in diesem Zusammenhang ausdrücklich, dass die Sicherheit der Passagiere und der Flugbesatzungen zu keinem Zeitpunkt gefährdet sei, da die manuellen Protokolle bei Ausfällen der digitalen Infrastruktur standardmäßig greifen. Dennoch ist die Kapazitätsreduktion von 30 Prozent ein spürbarer Einschnitt für die Fluggesellschaften, die nun mit Annullierungen oder weitreichenden Verspätungen zu kämpfen haben. Die spezialisierten Technik-Teams der Flugsicherung arbeiten derzeit unter Hochdruck an einer dauerhaften Behebung der Systemstörung. Es ist jedoch noch nicht absehbar, wann der normale Betrieb wieder vollständig aufgenommen werden kann. Skyguide hat sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigt, die nicht nur die Fluggesellschaften und die Flughafenbetreiber, sondern vor allem die zahlreichen Passagiere treffen, die aufgrund der Situation ihre Reisepläne kurzfristig ändern oder lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Weitere Informationen zur aktuellen Entwicklung der Lage und zu einer möglichen Entspannung der Situation sollen im Laufe des Vormittags durch die Kommunikationsabteilung von Skyguide veröffentlicht werden. Reisende werden dringend gebeten, sich vor ihrem Abflug bei ihren jeweiligen Fluggesellschaften über den aktuellen Status ihrer Verbindung zu informieren





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