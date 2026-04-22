Technische Störung bei Skyguide führt zu Anflugbeschränkungen am Flughafen Zürich

Ein technischer Defekt im Kontrollzentrum von Skyguide zwingt den Flughafen Zürich zu einer Reduktion der Landekapazitäten um 30 Prozent. Experten arbeiten an der Behebung des Problems.

Der Flughafen Zürich sieht sich aktuell mit erheblichen betrieblichen Einschränkungen konfrontiert, die durch eine technische Störung im Kontrollzentrum der Flugsicherung Skyguide in Dübendorf ausgelöst wurden. Wie das Unternehmen am Morgen des 22. April bekannt gab, beeinträchtigt ein Defekt in den IT-Systemen die präzise Darstellung von Flugzeugen, die sich gerade im Landeanflug auf den grössten Schweizer Airport befinden.

Konkret liegt das Problem an einer internen Schnittstelle zwischen der Luftstrassenkontrolle und der für den Anflug zuständigen Abteilung. Ein wesentliches Unterstützungssystem, welches den Lotsen bei der Überwachung des Verkehrs assistieren soll, zeigt verspätete Maschinen derzeit nicht mehr zuverlässig an, was die Arbeitsprozesse massiv erschwert. Um die Sicherheit im Luftraum zu jedem Zeitpunkt uneingeschränkt zu gewährleisten, hat sich Skyguide dazu entschieden, den Flugverkehr proaktiv zu drosseln. Seit Betriebsbeginn am heutigen Tag wurde die Anflugkapazität für den Flughafen Zürich vorsorglich um 30 Prozent reduziert. Diese Massnahme zwingt die Fluglotsen dazu, auf manuelle Verfahrensweisen zurückzugreifen. Diese manuellen Prozesse sind zwar bewährt und sicherheitstechnisch absolut unbedenklich, benötigen jedoch deutlich mehr Zeit pro Landevorgang als der automatisierte Betrieb. Dies hat zur Folge, dass es über den gesamten Vormittag hinweg zu Verspätungen und potenziellen Flugstreichungen kommen wird, da die Kapazitäten nicht ausreichen, um den gewohnten Flugplan vollständig abzuwickeln. Skyguide betont ausdrücklich, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Passagiere oder das Personal bestand. Die technologische Störung ist nach Angaben des Unternehmens mittlerweile identifiziert. Eine spezialisierte Taskforce aus IT-Experten und Ingenieuren arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, die fehlerhafte Schnittstelle zu beheben und das System wieder in den Normalzustand zu versetzen. Über den Fortschritt der Reparaturarbeiten möchte Skyguide im Laufe des Vormittags fortlaufend informieren. Die Flugsicherung entschuldigte sich in einer offiziellen Stellungnahme bei allen betroffenen Passagieren, den beteiligten Fluggesellschaften sowie den Partnern am Flughafen Zürich für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Reisende werden dringend gebeten, sich vor ihrer Anreise auf den Webseiten des Flughafens oder bei ihren jeweiligen Fluggesellschaften über den aktuellen Status ihres Fluges zu informieren, da mit kurzfristigen Änderungen gerechnet werden muss





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