Die Schweizer Bildungspolitik verändert sich. Teams aus Lehrkraft, Assistenz und weiteren Fachpersonen werden vor allem dank sinkender Schülerzahlen stärker genutzt. Die Regelung, dass eine Lehrkraft die Verantwortung trägt, bleibt, doch die Zusammenarbeit mit weiteren Fachkräften gewinnt an Gewicht.

Die Schweizer Schullandschaft erlebt derzeit einen deutlichen Wandel, der weit über die traditionelle One‑to‑One‑Teacher‑Verantwortung hinausgeht. Immer mehr Schulen organisieren sich in interdisziplinären Teams, die aus Lehrpersonen, Assistenzschüler*innen, Heilpädagoginnen und Sozialarbeiter*innen bestehen.

Diese Modellwechsel werden nicht nur durch die demografische Entwicklung, sondern auch durch die aktuelle Lehrkräftesituation vorangetrieben. Der Rückgang der Geburtenzahlen seit 2022 macht die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den kommenden Jahren deutlich niedriger, was die Notwendigkeit reduziert, neue Primarlehrpersonen anzustellen. Dennoch bleibt die Herausforderung hoch: Incentives für Lehrkräfte, die Qualität von Unterricht und die Integration von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf stehen weiterhin im Vordergrund. In praktisch jeder Immobilität der Schweiz kommt ein gemeinsames Team an Bedeutung zum Ausdruck.

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Die klassische Definition einer Klasse mit einer Lehrperson verliert an Tragweite, da heute häufig ein weiterer pädagogischer Fachantrieb im Hintergrund arbeitet. Arbeitsaufgaben der Assistenzschüler*innen sind dabei meist nicht spezialisierten pädagogischen Anforderungen unterworfen; sie dürfen jedoch in Kleingruppen unter Aufsicht unterrichten, einzelne Schülerinnen und Schüler begleiten und praktische Aufgaben übernehmen. Die Lehrperson behält sich die Verantwortung für die gesamte Klasse vor, ist aber zunehmend mit dem Koordinierungsaufwand einer Teamstruktur konfrontiert.

Integration von Kindern mit Unterstützungsbedarf

Der Ansatz, Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf gemeinsam mit ihren Altersgenossen zu integrieren, wird dadurch gestärkt, dass unterschiedliche Fachkompetenzen in einer Klasse zusammentreffen. Die Gründe für diese Modalität liegen in der aktuellen Personalsituation. Vor der Pandemie herrschte erhebliche Engpässen bei qualifizierten Lehrerkandidaten, sodass einige Kantone zügige Maßnahmen ergriffen haben, um auf kurzfristige Engpässe zu reagieren.

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Das Modell "Lehrkraft ohne Studium" wurde in einigen Regionen sichtbar umgesetzt, doch inzwischen gilt ein neues Recht, dass gerade an diesem Ort ein Studium an einer Pädagogischen Hochschule nachgewiesen werden muss, um im Schulbetrieb Lehrtätigkeit auszuüben. Somit wird eine höhere Qualifikationsstufe gefordert, während gleichzeitig das Angebot an assistierenden Pädagogen (oft ohne gesichertes Lehrdiplom) stark wächst.

Zukunftsprognosen lassen jedoch einen weiteren Entlastungsimpuls erkennen: Die Bundesamt für Statistik prognostiziert, dass ab 2027 die Zahl der Primarschülerinnen und Primarschüler um rund 52.000 sinken wird. Über den Zeitraum 2025-2034 wird ein Rückgang des Bedarfs an Primarlehrpersonen um bis zu 40 % erwartet. Die jeweilige Reduktion betrifft sämtliche Kantone: Durch diesen Demografieunterschied wird die notwendige Beschäftigung von Lehrkräften voraussichtlich stetig zurückgehen. Auf der Sekundarstufe 1 allerdings gehen die Schülerzahlen zunächst noch an.

Entlastung durch sinkende Schülerzahlen

Somit kann das Bildungssystem zwar in der ersten Klasse stärker entlastet, aber gerade dort ein Lehrermangel ausgleichen. Dennoch wird die Vorgabe, eine einzelne Lehrkraft als Hauptverantwortung zu wahren, weiter bestehen. Der daraus resultierende Trend ist, dass die klassische, reine Lehrpersonenzuweisung pro Klasse zurückkehren könnte - wenn die etwaigen Personalkapazitäten sich danach dynamisch neu zuteilen lassen.

Der Lehrüberblick, die Planung von Stundenplänen, die Betreuung von Lernschwierigkeiten und die Auswertung von Leistungsdaten werden damit wieder eher als einheitlicher Dienst wahrgenommen, jedoch unter berücksichtigender Koordination von unterstützenden Fachkräften. Das Schulmodell soll daher nicht in ein Dual‑System zerfallen, sondern vielmehr als Koalitionskern bleiben, bei dem Lehrpersonen die Führung übernehmen, während die Enge der ganzheitlichen Betreuung von Kindern mit Unterstützung keinen Planwechsel darstellen soll.