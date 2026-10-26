Team Pätz und Hösli vertreten die Schweiz an der Curling-EM

Die neu formierte Frauenmannschaft unter der Führung von Alina Pätz hat sich mit starken Leistungen auf der World Curling Tour für die Europameisterschaft in Ostrava qualifiziert. Bei den Männern wird die Equipe von Marco Hösli die Schweizer Farben vertreten, nachdem das Team Schwaller auf einen Start verzichtet hat. Die EM findet vom 27. Oktober bis 1. November statt und wird von SRF live übertragen.

Die Curling-Saison ist aus Schweizer Sicht vielversprechend angelaufen. Die neu formierte Equipe um Skip Alina Pätz, Selina Witschonke, Stefanie Berset und Renée Frigo hat ihre ersten 3 Turniere auf der World Curling Tour alle gewonnen.

Beim 1. Grand-Slam-Event erreichte das Team Pätz den Viertelfinal. Weil Pätz und Co. von allen Schweizer Teams bis Ende September die besten Resultate ablieferten, dürfen sie an der EM antreten. Diese geht vom 27.10 bis 1.11. im tschechischen Ostrava über die Bühne.

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SRF Live-Hinweis Curling-EM Ostrava

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Curling-EM in Ostrava live bei SRF. Alle Gruppenspiele der Frauen und Männer gibt es mit einer Ausnahme (fehlende Produktion) im Livestream in der Sport App mit englischem Kommentar zu sehen. Frauen Männer Bei den Männern wird die Schweiz vom Team Hösli vertreten. Dies, weil die Equipe um Skip Yannick Schwaller auf einen EM-Start verzichtet.

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Für Marco Hösli, Philipp Hösli, Simon Gloor und Justin Hausherr ist es die EM-Premiere. Neuer Modus An der diesjährigen EM kommt ein neuer Modus zur Anwendung. Bisher nahmen 10 Teams teil, die eine Round Robin mit je 9 Partien und anschliessenden Halbfinals spielten. Nun sind 12 Equipen am Start, die in 2 Sechser-Gruppen eingeteilt werden. Die jeweils 2 besten Teams jeder Gruppe erreichen die Halbfinals. Curling-EM