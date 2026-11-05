TCS Winterreifen-Test: Sechs Modelle als nicht empfehlenswert eingestuft

Der TCS hat 32 Winterreifen getestet. Sechs Modelle wie Falken und Toyo fallen durch mangelnde Fahrsicherheit auf. Hier finden Sie die Details zu den Tests.

Der Technische Club Schweiz ( TCS) hat sein umfangreiches Testprogramm für Winterreifen aktualisiert und dabei erhebliche Mängel bei mehreren Modellen festgestellt. Bei einer Überprüfung von insgesamt 32 verschiedenen Reifenmodellen wurden sechs spezifische Produkte als kategorisch nicht empfehlenswert eingestuft. Diese negative Bewertung betrifft unter anderem die Marken Falken, Toyo, Tracmax, Aptany, Royal Black und Sunwide. Die Stiftung warnt Verbraucher eindringlich davor, diese spezifischen Reifentypen für die kommende Fahrperiode zu erwerben.

Kritische Sicherheitswerte bei Nässe und Schnee

Die Gründe für die ablehnende Haltung des TCS liegen in drastisch niedrigen Sicherheitswerten, die in den einzelnen Testkriterien gemessen wurden. Der Falken Eurowinter HS02 Pro erreicht lediglich 14 Prozent bei der Gesamtbewertung der Fahrsicherheit. Dieses Modell zeigt zwar auf trockenen und nassen Fahrbahnen Leistungen im unteren Mittelfeld, versagt jedoch signifikant auf winterlichen, schneebedeckten Straßen. Noch kritischer fällt das Urteil beim Toyo Tires Observe EWS1 aus, dessen Sicherheitsnote nur bei einem extrem niedrigen Wert von 4 Prozent liegt. Diese Zahlen repräsentieren die Bewertungen der TCS-Testkriterien und sind nicht als absolute Leistungswerte im technischen Sinne zu verstehen.

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Bei den Modellen Tracmax Ice-Plus S210 und Aptany RW211 zeigen sich ebenfalls gravierende Schwächen. Auf nasser Fahrbahn erreichen beide Reifenarten jeweils nur einen Anteil von 2 Prozent an den geforderten Sicherheitsstandards. Noch alarmierender ist die Situation bei den Reifen der Marke Royal Black sowie dem Modell Sunwide Snowide. Beide Hersteller landen mit einem Wert von 0 Prozent am unteren Ende der Skala. Dies deutet darauf hin, dass diese Produkte die grundlegendsten Anforderungen an eine sichere Fortbewegung im Winterwettergeschehen nicht erfüllen können und ein hohes Unfallrisiko darstellen.

Bewertungssystem und Durchschlageffekte

Einige der Testergebnisse wirken auf den ersten Blick widersprüchlich, was die Interpretation der Daten erschwert. So erzielt ein getestetes Modell auf winterlicher Fahrbahn einen hohen Wert von 80 Prozent, während es bei Nässe vollständig mit 0 Prozent bewertet wird. Ähnliche Muster zeigen sich bei anderen Reifen, die auf Schnee und Eis sogar mit 84 Prozent den höchsten Wert ihrer gesamten Testdimension erreichen. Trotz dieser starken Leistungen im Bereich Schnee und Eis bleibt die Bewertung auf nasser Straße bei 0 Prozent. Der Grund hierfür liegt in der strengen Methodik des TCS-Bewertungsverfahrens.

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Gravierende Schwächen in einem zentralen Bereich lassen sich nach Ansicht der Tester nicht einfach durch hervorragende Werte in anderen Disziplinen ausgleichen. Das Bewertungssystem sieht sogenannte Durchschlageffekte vor, die sicherstellen sollen, dass ein Reifen nicht aufgrund isolierter Stärken positiv bewertet wird. Unterschreitet ein Reifen bestimmte Mindestanforderungen in einem kritischen Kriterium, zieht dies die Schlussbewertung entsprechend nach unten. Dieser Mechanismus soll verhindern, dass Fahrzeuge mit unsicheren Reifen im Alltag eingesetzt werden, selbst wenn sie in Spezialtests glänzen.

Weitere Kriterien und positive Ergebnisse

Neben den reinen Fahrdynamik-Werten berücksichtigt der TCS bei seiner Gesamtbewertung auch weitere wichtige Aspekte. Dazu gehören Verschleißverhalten, Reifenabrieb, Effizienz, Geräuschentwicklung und Nachhaltigkeit. Insgesamt erzielen 30 Prozent aller getesteten Kriterien Gewicht in die finale Beurteilung ein. Während sechs Modelle als katastrophal eingestuft wurden, schneiden andere deutlich besser ab. Von den 32 untersuchten Modellen erhalten 17 mindestens drei Sterne in der Bewertung.

Davon werden sechs Modelle als sehr empfehlenswert und elf als empfehlenswert eingestuft. Weitere sechs Reifen landen in der Kategorie bedingt empfehlenswert. Hinter diesen Bezeichnungen stehen unterschiedliche Anforderungsprofile. Sehr empfehlenswerte Reifen erfüllen die entscheidenden Kriterien bei Fahrsicherheit und Umweltbilanz ohne Abstriche. Modelle mit leichten Schwächen können noch als empfehlenswert gelten. Deutliche Defizite führen hingegen zur Einstufung bedingt empfehlenswert, während bei insgesamt großen Schwächen das Urteil nicht empfehlenswert lautet.

Kaufempfehlungen und Preisvergleich

Für den konkreten Kaufprozess gibt der TCS klare Handlungsanweisungen an die Verbraucher. Es wird empfohlen, zunächst zwei bis drei sehr empfehlenswerte oder empfehlenswerte Reifen in der benötigten Dimension auszuwählen. Erst im zweiten Schritt sollten die Preise inklusive Montagekosten verglichen werden. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Sicherheit und Zuverlässigkeit Vorrang vor dem reinen Preisfaktor haben. Wer detailliert wissen möchte, wie die einzelnen Modelle bei Fahrsicherheit, Verschleiß, Effizienz und weiteren Kriterien genau abschneiden, findet die vollständigen Daten auf der offiziellen Website des Clubs.