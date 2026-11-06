TCS-Benzinpreis fällt deutlich: Bleifrei 95 kostet nun 12 Rappen weniger

Die Treibstoffpreise in der Schweiz sinken wieder. Der TCS meldet sinkende Kosten für Benzin und Diesel, während die Binnenschifffahrt weiterhin Probleme bereitet.

Die Schweiz er Kraftstoffmärkte zeigen eine deutliche Trendwende nach unten. Der Tourismusclub TCS hat in seiner aktuellen Wocheaktualisierung verzeichnet, dass sich die Kosten für Autofahrer merklich entspannt haben. Besonders bei den Otto-Kraftstoffen ist ein spürbarer Rückgang zu beobachten, der auf eine Entspannung an den globalen Rohstoffbörsen zurückzuführen ist. Während die internationalen Preise sinken, bleibt die Logistik auf dem Binnenwasserweg jedoch eine separate Herausforderung.

Preisverfall bei Bleifrei 95 und Diesel

Der vom TCS ermittelte Durchschnittspreis für die Sorte Bleifrei 95 ist innerhalb weniger Wochen um 12 Rappen gesunken. Dies entspricht einer Reduktion von knapp 6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt. Ein Liter dieser Kraftstoffsorte ist somit für Kunden an den Zapfsäulen günstiger geworden. Die Preisbildung zeigt hier eine klare Reaktion auf die veränderten Marktlagen, wobei sich die Ersparnis für den Endverbraucher direkt auswirkt.

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Ähnliche Entwicklungen zeichnen sich auch bei der Premium-Sorte ab. Ein Liter Bleifrei 98 hat sich im Vergleich zum Stand der vergangenen Woche ebenfalls durchschnittlich um 12 Rappen auf 2,10 Franken verbilligt. Auch hier ist die Preiskorrektur signifikant und bietet Verbrauchern eine direkte Entlastung bei den Fahrtkosten. Diese Entwicklung widerspricht der sonst üblichen Tendenz, dass sich Ölpreisänderungen oft nur verzögert an den Zapfsäulen niederschlagen.

Bei Dieselkraftstoff fällt die Preiskorrektur hingegen geringer aus. Die Kosten pro Liter sind nur um 6 Rappen auf 2,34 Franken gesunken. Die Spanne zwischen Benzin- und Dieselpreisen hat sich damit leicht angeglichen, bleibt aber bestehen. Die unterschiedliche Gewichtung der Rohölkomponenten erklärt die asymmetrische Reaktion der einzelnen Kraftstoffsorten auf die globalen Schwankungen.

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Internationale Märkte und politische Faktoren

Die Grundlage für diese Preissenkungen liegt in den letzten Tagen an den internationalen Rohölmärkten. Die Lage hat sich dort kontinuierlich entspannt, was direkt auf die Angebots- und Nachfragedynamik zurückzuführen ist. Als konkreter Indikator dient der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent. Am Freitag lag dieser noch bei gut 97 US-Dollar pro Barrel.

Ein Vergleich mit der Vorwoche zeigt die Dynamik deutlich auf. Noch vor einer Woche notierte der Rohölpreis bei 118 Dollar. Der Einbruch um mehr als 20 Dollar pro Fass ist erheblich und spiegelt die veränderte Marktstimmung wider. Diese Korrektur ist entscheidend für die langfristige Preisentwicklung an den Schweizer Tankstellen, da Importeure ihre Einkaufskalkulationen entsprechend anpassen.

Neben den technischen Marktdaten trugen geopolitische Hoffnungen zur Beruhigung bei. Der deutliche Wahlsieg der Demokraten in den US-Zwischenwahlen wurde von vielen Analysten als möglicher Katalysator für diplomatische Bemühungen gesehen. Es besteht die Erwartung, dass diese politische Entwicklung die Anstrengungen zur Beendigung des Kriegs im Nahen Osten beschleunigen könnte. Diese Prognosen haben die Unsicherheit an den Börsen reduziert.

Rheinpegel bleibt kritisch für die Logistik

Trotz der günstigeren Rohölpreise gibt es einen strukturellen Faktor, der die Preise in der Schweiz weiterhin beeinflusst. Der anhaltend tiefe Wasserstand des Rheins hatte in den vergangenen Wochen zu steigenden Kosten beigetragen. Der Transport der Kraftstoffe in die Schweiz über den Fluss ist durch die niedrigen Wasserstände stark verteuert worden.

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Von dieser logistischen Seite gibt es allerdings keine Entspannung. Der Pegelstand des Rheins ist weiter gesunken, was die Transportkapazitäten weiter einschränkt. Die Binnenschifffahrt bewegt sich an der Grenze der Machbarkeit, was die Lagerkapazitäten der Händler beeinträchtigt. Diese Situation steht im direkten Kontrast zur Entspannung am Ölmarkt.

Die Kombination aus sinkenden Rohölpreisen und gestiegenen Transportkosten über den Rhein führt zu einem komplexen Preisgefüge. Während das Produkt an sich günstiger wird, bleiben die Logistikhürden hoch. Dies erklärt, warum die Preissenkungen bei Diesel langsamer erfolgen als bei Benzin. Die unterschiedliche Abhängigkeit von den Transportwegen spielt hier eine zentrale Rolle für die finale Verbraucherrechnung.