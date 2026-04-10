Taylor Swift und Travis Kelce: Hochzeit in New York am 3. Juli 2026?

Das Promi-Paar Taylor Swift und Travis Kelce plant offenbar eine großangelegte Hochzeit in New York City. Nachdem ursprüngliche Pläne für Rhode Island und ein Datum im Juni scheiterten, soll nun eine Feier in der Metropole im Juli 2026 stattfinden. Insider-Informationen deuten auf eine größere Gästeliste und eine spektakuläre Location hin.

New York , eine glanzvolle Hochzeit steht bevor, verkündet das Promi-News-Portal Pagesix.com. Die Rede ist nicht von irgendeiner Trauung: Taylor Swift und Footballstar Travis Kelce sollen sich im Herzen von New York das Jawort geben. Auch der Termin steht angeblich fest: der 3. Juli 2026. Insider haben Pagesix exklusiv verraten, dass bereits Save-the-Date-Karten verschickt wurden. Zuvor kursierten Gerüchte über den 13.

Juni als Hochzeitstermin, wobei Rhode Island als potenzieller Hochzeitsort im Gespräch war, genauer gesagt Swifts luxuriöse Villa. Diese liegt in unmittelbarer Nähe zum Ocean House, einem exklusiven Resort, das sich hervorragend als Feierlocation angeboten hätte. Doch ein Hindernis machte die Pläne zunichte: Das Ocean House war an diesem Tag bereits für eine andere Hochzeit reserviert, wie eine Hochzeitsplanerin kürzlich bestätigte. Sie äußerte sich mit Bedauern: „Ich bin die Hochzeitsplanerin für die Hochzeit am 13. Juni im Ocean House in Rhode Island. Es tut mir leid, das mitteilen zu müssen: Taylor wird an diesem Wochenende nicht meine Braut sein! Boo!





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