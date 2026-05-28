Taylor-Swift-Konzerte in Wien: Hauptangeklagter zu 15 Jahren Haft verurteilt

Ein 21-jähriger Mann wurde in Österreich wegen der Planung eines Anschlags auf ein Taylor-Swift-Konzert zu 15 Jahren Haft verurteilt. Die Konzerte mussten abgesagt werden, nachdem die Anschlagspläne aufgedeckt wurden.

Drei Taylor-Swift- Konzerte in Wien mit über 170'000 erwarteten Fans mussten 2024 abgesagt werden. Der Hauptangeklagte Beran A. (21) wurde vom Landesgericht Wiener Neustadt in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen.

Im Prozess um einen geplanten Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien wurde er zu 15 Jahren Haft verurteilt. Die Geschworenen sprachen ihn schuldig, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Beran A. war wegen Planung des Anschlags sowie Bildung einer IS-Terrorzelle mit zwei weiteren Österreichern angeklagt. Er wurde nach einer Warnung von US-Geheimdiensten einen Tag vor dem geplanten Anschlag im August 2024 festgenommen.

Zum Auftakt des Prozesses vor dem Landesgericht Wiener Neustadt hatte er im April ein weitgehendes Schuldbekenntnis abgelegt und in allen Anklagepunkten bis auf den der Beihilfe zum versuchten Mord auf schuldig plädiert - auch in diesem Anklagepunkt wurde er am Donnerstag für schuldig befunden. Er gestand, wie er Instruktionen von der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) erhalten hatte, der er seit 2023 angehört hatte.

Zudem schilderte er, wie er vergeblich versucht hatte, eine Bombe zu bauen. Zu den drei Auftritten von Taylor Swift im Rahmen ihrer 'Eras'-Welttournee waren in Wien mehr als 170'000 Zuschauer erwartet worden. Nachdem die österreichischen Behörden mit Hilfe von US-Geheimdiensten die Anschlagspläne aufgedeckt hatten, wurden die Konzerte abgesagt





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