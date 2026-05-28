Taylor-Swift-Attentäter schuldig - 15 Jahre Haft

Ein 21-Jähriger Islamist ist wegen des Planens eines Anschlags auf ein Konzert von Taylor Swift in Wien zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann, der im August 2024 festgenommen wurde, hatte geplant, Fans der Sängerin vor dem Ernst-Happel-Stadion in Wien anzugreifen.

Ein 21-Jähriger Islamist ist wegen des Planens eines Anschlag s auf ein Konzert von Taylor Swift in Wien zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann, der im August 2024 festgenommen wurde, hatte geplant, Fans der Sängerin vor dem Ernst-Happel-Stadion in Wien anzugreifen.

Er wurde auch wegen der Bildung einer Terrorzelle und der Unterstützung eines anderen Islamisten, der 2024 in Mekka bei einem Messerangriff saudiarabische Sicherheitskräfte verletzte, verurteilt. Ein weiterer 21-Jähriger, der als Mitangeklagter auftrat, erhielt eine Haftstrafe von 12 Jahren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Hauptangeklagte zeigte nach dem Urteil Reue und bat das Gericht, ihm eine zweite Chance zu geben.

Der andere Angeklagte erklärte, dass die Zeit in Haft ihm die Möglichkeit zur persönlichen Neuausrichtung gegeben habe und bat um eine zweite Chance. Der Hauptangeklagte hatte vor Gericht gestanden, dass seine Sucht nach Ruhm der treibende Kraft hinter den Attentatsplänen war. Er hatte daran gedacht, Messer, einen Lastwagen und eine Bombe einzusetzen. Die Ermittler hatten festgestellt, dass die Vorbereitungen zum Bau einer Schrapnell-Bombe weit gediehen waren.

Der IS-Anhänger war kurz vor dem Konzert nach dem Hinweis eines ausländischen Geheimdienstes festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte erklärt, dass der Hauptangeklagte nicht die Sängerin, sondern ihre Fans im Umfeld des Stadions im Visier hatte. Die drei geplanten Konzerte mit erwarteten fast 200'000 Besuchern wurden vom Veranstalter vorsorglich abgesagt. Taylor Swift war auf ihrer umjubelten 'Eras-Tour' und ihre Fans waren zwar enttäuscht, feierten aber trotzdem in der Wiener Innenstadt.

Im Verfahren wog der Vorwurf der Bildung einer Terrorzelle besonders schwer. Die beiden Angeklagten sowie der in Saudiarabien in Untersuchungshaft sitzende Komplize hätten gemeinsam eine Anschlagsserie in Mekka, Dubai und Istanbul geplant, so das Gericht. Während der Verdächtige in Mekka den Anschlag ausführte, seien die beiden Angeklagten zwar nach Dubai und Istanbul gereist, hätten ihre Pläne aber in letzter Sekunde aufgegeben.

Ihre ursprüngliche Absicht sei es gewesen, jeweils einen muslimischen Aufstand auszulösen, da weder die Türkei noch die Vereinigten Arabischen Emirate noch Saudiarabien wirklich streng muslimisch seien, erklärte die Staatsanwaltschaft. Der Hauptangeklagte habe sich nach seiner Rückkehr aus Dubai mögliche andere Ziele gesucht und sich dann für das Swift-Konzert entschieden. Nach der Festnahme und der Absage ihrer Konzerte hat Swift damals zwei Wochen geschwiegen - und spielte währenddessen fünf ausverkaufte Konzerte in London.

Dann schrieb sie auf Instagram, aus Vorsicht habe sie zunächst schweigen wollen, bis die Konzerte in London über die Bühne gegangen seien.

'Der Grund für die Absagen hat in mir ein neues Gefühl der Angst ausgelöst und eine grosse Schuld, weil so viele Menschen geplant hatten, zu den Shows zu kommen', schrieb Swift. Aber sie sei auch den Behörden dankbar, 'denn dank ihnen haben wir um Konzerte getrauert und nicht um Leben'. Anna Mair, die Verteidigerin des Hauptangeklagten, erinnerte in ihrer Reaktion auf das Urteil an einen jüngsten anderen Richterspruch.

In einem Terror-Prozess am Landesgericht Klagenfurt war am Vortag ein Islamist wegen der Tötung eines 14-Jährigen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Der Anschlag vom Februar 2025 in Villach habe Österreich erschüttert.

'Da haben wir gesehen, was das anrichten kann', sagte Mair vor der Presse über extremistische Einstellungen. Die Geschworenen im Prozess in Wiener Neustadt seien sehr objektiv gewesen. 'Aber natürlich ist es in den Köpfen von uns allen'





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