Tausende Demonstranten in Genf widerstreiten Kantonssparmaßnahmen 2027

Tausende Menschen protestierten am Samstag in Genf gegen den kantonalen Haushaltsentwurf 2027 und geplante Kürzungen. Die Koalition fordert Erhalt von Kultur und Sozialem.

Am vergangenen Samstag versammelten sich mehrere tausend Menschen in der westschweizer Stadt Genf, um sich friedlich gegen geplante Einsparungen im kantonalen Haushalt zu wehren. Eine breite Koalition aus Gewerkschaften, Verbänden und linken Parteien hatte zu dieser Großdemonstration aufgerufen, die den Unmut der Bevölkerung über die bevorstehenden Finanzkürzungen deutlich machte. Der Protest richtete sich direkt gegen den Entwurf des Genf er Kantonsbudgets für das Jahr 2027, der umfassende Reduzierungen im öffentlichen Sektor vorsieht.

Massive Beteiligung ohne Zwischenfälle

Laut der offiziellen Mitteilung der Genfer Polizei vom Samstag beteiligten sich rund 3500 Personen an der Kundgebung auf den Straßen der Stadt. Die Veranstalter schätzten die Teilnehmerzahl jedoch deutlich höher und sprachen von einer Bewegung zwischen 6000 bis 7000 Teilnehmenden. Eine unabhängige Zählung durch den Nachrichtendienst Keystone-SDA ergab einen Mittelwert von knapp 5000 Menschen. Trotz der großen Anzahl an Protestierenden kam es im gesamten Verlauf der Demonstration zu keinen Zwischenfällen oder Gewalttätigkeiten, was den friedlichen Charakter der Veranstaltung unterstrich.

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Route der Demonstration im Detail

Der Demonstrationszug begann seinen Marsch im Genfer Quartier Les Charmilles und führte die Teilnehmer anschließend über die ikonische Pont du Mont-Blanc. Das Endziel der Route war der Sitz der Fürsorgebehörde Hospice général im Stadtteil Rive, wo die offizielle Versammlung ihren Abschluss fand. Im Umzug waren zahlreiche Beschäftigte aus den sensiblen Bereichen Kultur, Soziales und Bildung sichtbar, die ihre Existenzberechtigung und ihre essentielle Rolle für das Funktionieren der Demokratie betonten. Der Abschluss wurde musikalisch von einem rund 50-köpfigen Symphonieorchester gestaltet, das die Atmosphäre des friedlichen Protests akzentuierte.

Positionen der Gewerkschaften und Organisationen

Mireille Senn von der Genfer Gewerkschaftsgemeinschaft CGAS drückte ihre Zufriedenheit über den Erfolg der Mobilisierung aus und lobte die sehr gute Repräsentativität innerhalb des Demonstrationszuges. Eine Sprecherin der Kulturorganisation FRACG warnte in ihrer Ansprache auf Französisch davor, dass Kultur keine finanzpolitische Manövriermasse sein darf. Auch der Verband VPOD sah in dem großen Aufmarsch den ersten wichtigen Schritt einer fortlaufenden Mobilisierung. Die Teilnehmer forderten einen fairen Umgang mit öffentlichen Mitteln und lehnten die vorgesehenen drastischen Kürzungen kategorisch ab.

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Hintergrund: Der Haushaltsentwurf und die Kürzungen

Der unmittelbare Auslöser für diese massive Mobilisierung ist der aktuelle Entwurf für das Genfer Kantonsbudget 2027. Dieser Finanzplan sieht Sparmaßnahmen im Umfang von insgesamt 247,7 Millionen Franken vor. Zu den konkret vorgesehenen Maßnahmen gehören pauschale Subventionskürzungen von vier Prozent für Vereine im Kanton. Zudem sind Einbußen von fünf Prozent bei den Leistungsaufträgen der Genfer Universitätskliniken HUG sowie bei der Organisation für Pflege zu Hause IMAD geplant, was zu großer Verunsicherung in diesen Sektoren geführt hat.

Weitere Schritte und regionale Proteste

Die politische Debatte über die Vorlage und die damit verbundenen Einsparungen steht noch aus. Der Große Rat des Kantons Genf wird die Budgetvorlage Mitte Dezember diskutieren, was den nächsten wichtigen politischen Meilenstein darstellt. Die Protestbewegung beschränkt sich nicht nur auf die Hauptstadt Genf, sondern hat sich bereits in anderen Teilen der Schweiz etabliert. Ähnliche Demonstrationen gegen Budgetkürzungen hatten bereits am Donnerstag in Lausanne stattgefunden, und für den 20. November ist eine weitere Kundgebung in Neuenburg angekündigt.