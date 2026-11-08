Tatort Zürich: Benjamin Raue spielt als erster Schauspieler mit Trisomie 21 in Hauptrolle

Im neuen Tatort: Frei wie ein Adler ermittelt Tessa Ott in Zürich. Benjamin Raue macht Geschichte mit seiner Darstellung von Jacob Göldi, einem Mann mit Trisomie 21.

Die zehnte Ausgabe der zehnten Schweizer Staffel des ZDF-Krimis Tatort mit dem Titel Frei wie ein Adler spielt in Zürich und behandelt einen schwerwiegenden Mordfall an einer Reinigungsinhaberin. Die Ermittlerinnen Tessa Ott und Isabelle Grandjean richten ihren Fokus zunächst auf den Angestellten Jacob Göldi, der in einer Wohngruppe für Menschen mit Trisomie 21 lebt. Dieses Drama markiert einen historischen Meilenstein in der deutschen Fernsehlandschaft, da der Darsteller Benjamin Raue damit die erste bekannte Hauptrolle für einen Schauspieler mit einer geistigen Behinderung in einem solchen Format verkörpert. Die Serie verbindet klassische Krimi-Elemente mit einer tiefgreifenden sozialen Aussage über Inklusion und Vorurteile im justiziellen System.

Krimifall in Zürich: Der Verdacht auf Jacob Göldi

Die Handlung beginnt mit der schrecklichen Entdeckung der totgeglaubten Reinigungsinhaberin Sophia in ihrer ausgebrannten Wohnung. Die Tatkommissarinnen Carol Schuler als Tessa Ott und Anna Pieri Zuercher als Isabelle Grandjean werden auf den Angestellten Jacob Göldi aufmerksam, der wenige Stunden vor dem Mord in der Einrichtung randaliert und dabei Sophia verletzt hatte. Seine Verwirrung über den geplanten Verkauf des Geschäfts und den Umzug der Chefin sowie ihrer Tochter Nadja machte ihn zu einem sofortigen Verdächtigen. Dieser Konflikt entsteht vor dem Hintergrund, dass Sophias Ex-Mann Simon Bärfuss, ein ehemaliger Rocker-Boss, den gleichen Tag aus dem Gefängnis entlassen wird, nachdem er wegen Drogenbesitzes verurteilt worden war.

Also read Taxi-Abzocke in Zürich: 105 Franken für 3,5 Kilometer

Die Kommissarinnen untersuchen intensiv die Verbindungen zwischen den verschiedenen Akteuren, die im Umfeld der Reinigung agieren. Es stellt sich heraus, dass Sophia einst vom Einfluss Simon Bärfuss' abhängig war, da sie ihm Drogen unterschieben musste, um sich von ihm trennen zu können. Ihr eigentliches Ziel war es, mit Nadjas leiblichem Vater zusammenzukommen, einem Polizisten, der bereits undercover in der Rockergang ermittelt hatte. Diese komplexe Vorgeschichte verstrickt Jacob Göldi zunehmend in ein Netz aus Misstrauen und falschen Anschuldigungen, das von den Ermittlern kaum durchschaut wird, bis die wahren Umstände des Verbrechens ans Licht kommen.

Inklusion im Film: Benjamin Raue als Pionier

Benjamin Raue, der im Jahr 2001 als Sohn der Opernsängerin Barbara Raue-Flajs in Berlin geboren wurde, realisiert mit dieser Rolle ein absolutes Novum. Im Jahr 2023 wurde er als erster Mensch mit Trisomie 21 an einer regulären Schauspielschule aufgenommen, der sogenannten STARTER - Berliner Schauspielschule für Film & Fernsehen. Seine Karriere umfasst bereits Auftritte in bekannten Serien wie SOKO Leipzig und Marie fängt Feuer. Für die Rolle des Jacob Göldi in Tatort: Frei wie ein Adler bringt er seine persönlichen Erfahrungen und seine professionelle Ausbildung zusammen, um eine authentische und einfühlsame Figur zu schaffen, die weit über stereotype Darstellungen hinausgeht.

Advertisement

Der Schauspieler äußert sich stolz auf diese Chance und betont, dass Schauspielerei seinen langjährigen Traum repräsentiert. Seit seinen Erfahrungen in dem ZDF-Zweiteiler Herzstolpern, wo er ebenfalls eine Rolle mit Trisomie 21 verkörperte, hat er viele weitere interessante Rollen und Projekte erhalten. Seine Motivation besteht darin, weiterhin neue Figuren zu erkunden und der Branche zu zeigen, welche Fähigkeiten er als Künstler besitzt. Er blickt mit Spannung auf die Zukunft und die kommenden Rollen, die auf seinen Weg warten, und nutzt seine Plattform, um das Bewusstsein für die Möglichkeiten von Menschen mit Behinderungen im Kunstbereich zu schärfen.

Theater RambaZamba und professionelle Einbindung

Die Produktion stützt sich auf die Expertise des renommierten RambaZamba Theaters in Berlin, das seit seiner Gründung im Jahr 1990 professionelle Schauspielerinnen und Schauspieler mit und ohne Behinderung gemeinsam auf die Bühne bringt. Gegründet von der Regisseurin Gisela Höhne und ihrem Lebensgefährten Klaus Erforth, die selbst Eltern eines Sohnes mit Trisomie 21 sind, hat sich das Theater einen exzellenten Ruf erworben. Zu Raues Gegnern gehört Juliane Siebecke, die die Figur der Paula Stuttler spielt und ebenfalls zum Ensemble des preisgekrönten Theaters gehört. Sie ist bekannt für ihre Auftritte in verschiedenen Produktionen und verkörpert eine zentrale Figur in der Aufklärung des Mordfalls.

Die Darstellung der Mitbewohner von Jacob und Paula im Tatort wird von Mitgliedern des Theater Hora übernommen, welches das einzige professionelle Theater in der Schweiz ist, dessen Ensemblemitglieder kognitive Beeinträchtigungen aufweisen. Die Mitwirkenden Gianni Blume, Fabienne Villiger und Robin Gilly tragen zur Authentizität der Wohngruppenszenen bei. Diese enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen inklusiven Theatern unterstreicht die Bedeutung von authentischer Besetzung und respektvoller Zusammenarbeit in der Medienproduktion, um reale Lebenserfahrungen sichtbar zu machen.

Wahre Lösung und soziale Konsequenzen

Am Ende des neunzigminütigen Films stellt sich heraus, dass weder Jacob Göldi noch Simon Bärfuss oder der aktuelle Rocker-Boss Marco Reinhardt für den Mord an Sophia verantwortlich sind. Stattdessen entpuppt sich Paula Stuttler als die Täterin, die in der Wohngemeinschaft mit Jacob lebte und sich in ihn verliebt hatte. Sie hatte Sophia besucht, um sie zum Bleiben zu überreden, damit Jakob nicht so traurig sein würde. Das Gespräch eskalierte tragisch, während Jacob die Tochter Nadja zum Schutz vor den Männern Reinhardts in der Wäscherei eingesperrt hatte. Diese Wendung entlastet Jacob endgültig von der ungerechtfertigten Schuld und lenkt den Fokus auf die komplexen menschlichen Motivationen hinter der Tat.

Advertisement

Der Fall beleuchtet die Verwundbarkeit von Menschen mit Trisomie 21 im Alltag und die Notwendigkeit eines sensiblen Umgangs seitens der Justiz und der Gesellschaft. Die Ermittlerinnen Tessa Ott und Isabelle Grandjean lernen durch diesen Prozess die Grenzen ihrer Vorurteile kennen und tragen zur Aufklärung bei, ohne die Würde der Betroffenen zu missachten. Die Serie endet mit der Erkenntnis, dass Inklusion nicht nur die Anwesenheit, sondern die aktive Einbeziehung und das Verständnis für individuelle Geschichten bedeutet. Diese Botschaft macht Tatort: Frei wie ein Adler zu einem besonderen Beitrag im deutschen Fernsehen, der unterhält und zum Nachdenken anregt.