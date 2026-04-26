Tatort: Gegen die Zeit – Eisner und Fellner ermitteln in einer Jugendwohngruppe

Der neue Tatort führt Moritz Eisner und Bibi Fellner in eine betreute Wohneinrichtung für schwierige Jugendliche, wo der Leiter ermordet wurde und ein Bewohner verschwunden ist. Ein spannender Krimi mit sozialkritischem Blick.

Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermitteln im neuen « Tatort : Gegen die Zeit» in einer Wohneinrichtung für Jugendliche mit schwierigem Hintergrund. Der Fall führt sie in den Wiener «Sonnenhof», wo der Leiter, David Walcher (Roland Silbernagl), ermordet aufgefunden wurde.

Gleichzeitig ist einer der Jugendlichen, Cihan, spurlos verschwunden, was die Ermittlungen zusätzlich erschwert. Die Wohngruppe beherbergt fünf Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren: Leon (Tristan Witzel), der unter Impulskontrollproblemen leidet, Mo (Rena Hussin), die bereits eine belastete Vergangenheit hat, der junge Levi (Christoph Lackner-Zinner), der trotz seines Alters viel Leid erfahren musste, sowie Oki (Yacouba Diabate) und der vermisste Cihan (Alperen Köse). Betreut werden sie von Olaifa (Ayo Aloba), Araz (Emre Cakir) und Simon (Augustin Groz).

Der Krimi, inszeniert von Katharina Mückstein, zeichnet ein realistisches Bild der Lebensumstände der Jugendlichen und der Arbeit der Betreuer. Mückstein ist bekannt für ihre feinen Beobachtungen und differenzierten Gesellschaftsporträts, die sie bereits in früheren Arbeiten wie «Blind ermittelt» und «Tatort: Dein Verlust» bewiesen hat.

«Tatort: Gegen die Zeit» legt einen besonderen Fokus auf die prekären und erschütterten Lebensrealitäten der jungen Menschen und die komplexen Beziehungen innerhalb des Betreuungsteams. Die Macher haben sich bewusst dafür entschieden, die Realität in einigen Aspekten zu vereinfachen, insbesondere hinsichtlich des Betreuungsschlüssels. In der Realität wäre ein solch geringes Verhältnis von Betreuern zu Jugendlichen in einer Wohngruppe kaum denkbar.

Diese Vereinfachung diente jedoch dazu, die verschiedenen Charaktere und ihre Herangehensweisen besser darstellen zu können, ohne ein zu großes und unübersichtliches Ensemble zu schaffen. Die Ermittlungen von Eisner und Fellner in diesem vorletzten Fall ihres gemeinsamen Wirkens werfen ein Schlaglicht auf die Herausforderungen der Jugendhilfe und die Schwierigkeiten, jungen Menschen mit schwieriger Vergangenheit eine Perspektive zu bieten. Der Fall ist nicht nur ein spannender Krimi, sondern auch ein Sozialdrama, das die Zuschauer zum Nachdenken anregt.

Die Frage, ob der Verschwinden des Jugendlichen Cihan mit dem Mord an David Walcher zusammenhängt, steht im Mittelpunkt der Ermittlungen. Die Filmemacherin Katharina Mückstein hat es geschafft, eine Geschichte zu erzählen, die sowohl authentisch als auch fesselnd ist und die komplexen Probleme der Jugendhilfe auf eine sensible und einfühlsame Weise beleuchtet. Der «Tatort: Gegen die Zeit» ist ein Krimi, der unter die Haut geht und lange nachwirkt.

Die Darstellung der Charaktere, sowohl der Jugendlichen als auch der Betreuer, ist besonders gelungen und vermittelt ein realistisches Bild der Herausforderungen und Belastungen, denen diese Menschen täglich ausgesetzt sind. Der Fall zeigt, dass hinter jeder schwierigen Jugendgeschichte ein komplexes Schicksal steckt und dass es oft nicht einfach ist, die Ursachen für Probleme zu erkennen und Lösungen zu finden





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