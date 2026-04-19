Tatort: Düstere Nacht unter der Brücke und in der Disco

Die Einsatztruppe steht unter enormem Druck, als ein alter Rocker tot in einer Disco aufgefunden wird. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf den vorbestraften Ramin Taremi, der zuvor mit dem Opfer in Streit geraten war. Ein atmosphärisch dichter und psychologisch spannender Schwarzwald-Tatort, der ohne viel äußere Action auskommt.

Die Nacht ist lang und düster, nicht nur unter der Brücke, wo sich sechs Polizisten der Einsatztruppe unter enormem Druck wiederfinden, sondern auch im Hinterzimmer einer Disco, wo ein alter Rocker tot aufgefunden wurde. Die Atmosphäre ist von Beginn an maximal aufgeladen, was die Frage aufwirft, wie die Spannung über die gesamten 90 Minuten aufrechterhalten werden kann. Die Situation spitzt sich zu, da die Rockerbande des Opfers den Club belagert und Rache schwört.

Im Zentrum der Ermittlungen steht Ramin Taremi, ein vorbestrafter Mann, der sich kurz zuvor mit dem ermordeten Rocker geprügelt hatte. Die entscheidende Frage lautet: Gelingt es der Polizeitruppe, ihm diesen Mord anzuhängen? Angesichts der ARD-Produktionen und der Tatsache, dass ein amoralisches Ende mit der Verurteilung eines unschuldigen Migranten kaum vorstellbar ist, bleibt die Auflösung offen. Eine Fortsetzung im Sinne eines zweiten Teils scheint fast unausweichlich, sollte ein solches Szenario eintreten. Das Ermittlerduo Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner meistert diesen Schwarzwald-Tatort auf eine Art und Weise, die trotz der fehlenden äußeren Action fesselt. Die perfekte Ergänzung von Atmosphäre und psychologischem Kammerspiel macht diesen Krimi sehenswert. Das Erfolgsrezept beruht auf der geschickten Abwechslung dreier nächtlicher Schauplätze. Unter einer Brücke entlädt sich die Anspannung der Polizisten in Streit, Gebrüll und Erbrechen, während sie sich gegenseitig verdächtigen. Die genauen Geschehnisse im Hinterzimmer der Disco werden erst im allerletzten Moment enthüllt. In der Disco selbst herrscht langes Schweigen seitens der Kumpel des Opfers und der Verlobten von Ramin Taremi, die der Polizei Rassismus vorwerfen. Auch der Verdächtigte selbst verweigert im Verhör auf der Polizeiwache zunächst die Gründe für die Prügelei preiszugeben. Dieser Tatort richtet sich gezielt an Liebhaber des psychologischen Kammerspiels und wird diese zweifellos begeistern. Im Gegensatz zu dieser düsteren Szenerie nimmt ein anderer Kölner "Tatort" die heile Welt des Kinderfernsehens aufs Korn. Diese Folge wird als sehenswerte Satire auf die Unterhaltungsbranche gefeiert und dürfte besonders Fans der "Sendung mit der Maus" gefallen. Parallel dazu feiern die Rekordhalter aus München nach 100 Fällen in 35 Jahren ihren wohlverdienten Ruhestand mit einer Doppelfolge. Die beiden Münchner Ermittler werden zweifellos schmerzlich vermisst werden. Die jüngste Ausgabe des Frankfurter "Tatorts" thematisiert derweil einen tödlichen Hochhausbrand, ausgelöst durch defektes Dämmmaterial, und weckt dabei schmerzhafte Erinnerungen an die Tragödie von Kerzers. Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Luzerner Zeitung ist strengstens untersagt





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