Der Tatort 4 Finger beleuchtet iranische Agententätigkeiten in Deutschland. Die Ermittler analysieren den Mykonos-Prozess und politische Morde.

Der vierte Film der Krimi-Reihe Tatort mit dem Titel 4 Finger konfrontiert die Frankfurter Ermittler Maryam Azadi und Hamza Kulina mit einer dunklen Vergangenheit aus dem Iran. Die Handlung dreht sich um ein vermisstes Undercover-Mordkommando und potenzielle Angriffe iranischer Agenten auf deutschem Boden. Dieser Fall verbindet die fiktiven Ermittlungen der Polizei mit historischen Realitäten staatlichen Terrors.

Geheimfall rund um Maryam Azadi

Die persischstämmige Kommissarin Maryam Azadi spielt in diesem Szenario eine zentrale Rolle, da sie selbst zur iranischen Community in Frankfurt gehört. Ihr Kollege Hamza Kulina wird von seiner Chefin Sandra Schatz angewiesen, im Hintergrund zu ermitteln, was Azadi privat bewegt. Die Produktion hat die Auftraggeber angewiesen, einen langen geheimen Fall aufzulösen und in eine Handlung einzubetten, die an reale historische Ereignisse erinnert. Die Figur bleibt lange mysteriös, doch in diesem Film rückt ihre persönliche Vorgeschichte in den Mittelpunkt.

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Parallelen zum Mykonos-Attentat

Die Handlung lehnt sich stark an das reale Mykonos-Attentat an, das am 17. September 1992 in Berlin stattfand. Damals stürmten Täter das Restaurant Mykonos und erschossen vier iranisch-kurdische Oppositionelle, darunter den Generalsekretär der KDPI, Sadegh Scharafkandi. Die Bundesanwaltschaft ermittelte gegen ein Netzwerk aus iranischen Agenten und libanesischen Helfern. Im Prozess vor dem Berliner Kammergericht von 1993 bis 1997 wurden Kazem Darabi und Abbas Rhayel am 10. April 1997 zu lebenslanger Haft verurteilt.

Ermittlungen zu einem vermissten Attentat

In der Fiktion wird ein Jahrzehnte zurückliegendes Attentat auf ein Frankfurter Café reaktiviert, das damals als Krieg im Drogenmilieu abgetan wurde. Die Ermittler stoßen auf Navid Hosseini, der seit Ende der Neunziger als verschwunden galt. Ein Attentat auf das Café Hajduk tötete sechs Menschen. Die Behörden vermuteten lange Zeit kriminelle Machenschaften, doch die neuen Indizien deuten auf politische Motive hin. Maryam Azadi scheint bereits länger auf eigene Faust gegen diesen Verdacht ermittelt zu haben.

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Realität staatlicher Einschüchterung

Die Serie greift reale Bedrohungen auf, die Iranerinnen und Iraner in Europa erfahren. Dazu zählen Einschüchterungen, Drohungen gegen Familienmitglieder und Bespitzelung. Auch wenn nicht alle Fälle direkt auf den Geheimdienst zurückzuführen sind, bestätigen Experten eine Intensivierung dieser Aktivitäten. Besonders Kurden sind betroffen. Historisch gilt der Mord an Kazem Rajavi in der Schweiz im Jahr 1990 als Fall mit mutmaßlicher iranischer Staatsbeteiligung. Es gab keine gerichtlichen Verurteilungen im Zusammenhang mit diesem spezifischen Mordfall.

Zukünftige Fälle in der Reihe

Das Team rund um Autor Andreas Prochaska und Regisseur Constantin Lieb arbeitet bereits an neuen Projekten. Der nächste Tatort mit dem Titel Nebel wurde mit fast identischem Team produziert. Er wird voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte 2027 veröffentlicht. Dort wird ein Amoklauf in einem Frankfurter Schwulenclub aus dem Jahr 1987 untersucht. Die Handlung verbindet die Vergangenheit mit der Gegenwart durch eine demenzkranke Figur, die neue Fragen aufwirft.