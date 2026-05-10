Tätersuche im Bahnhofsvorfall in Wohlen

Ein Unbekannter griff am Samstagabend einen 57-jährigen Mann unvermittelt von hinten an, was zu schweren Kopfverletzungen führte. Obwohl die Tatverdächtigen bislang unbekannt sind, laufen die Ermittlungen.

Unbekannte Täter griffen am Samstagabend in der Bahnhofsunter führung in Wohlen einen 57-jährigen Mann unvermittelt von hinten an. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 9. Mai 2026, gegen 18.10 Uhr in der Bahnhofsunter führung in Wohlen .

Eine Drittperson meldete den am Boden liegenden Mann mit einer blutenden Kopfverletzung. Die Einsatzkräfte trafen auf einen 57-jährigen Mann mit erheblichen Kopfverletzungen. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 57-Jährige unvermittelt von hinten durch unbekannte Personen angegriffen.

Eine Auskunftsperson beschreibt einen der Männer als etwa 175 cm groß. Er trug eine beige Hose und ein helles Oberteil. Seine Haare waren frischiert. Der zweite Mann war rund 170 cm groß und trug eine blaue Jeanshose, einen dunklen Hoodie sowie eine schwarze Sonnenbrille.

Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie einer der beiden Männer in heller Kleidung auf der Bahnhofstrasse in Richtung davonrannte. Der zweite Mann dürfte zu Fuss in Richtung Untere Farnbühlstrasse geflüchtet sein. Obwohl die Einsatzkräfte umgehend nach den Tatverdächtigen fahndeten, blieben diese bislang unerkannt. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eröffnete gegen die unbekannte Täterschaft eine Strafuntersuchung





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kriminalität Unbekannte Täter BAHNOFFFVORMAL WOHLEN KOPFDREHILIGHTE FÜHRUNG VERSUCHTEMPO

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kneecap: Provokation, Politik und Popmusik – Ein Freispruch und ein neues AlbumDas irische Hip-Hop-Trio Kneecap steht im Zentrum einer Moralpanik, die sich von juristischen Auseinandersetzungen bis hin zu politischen Kontroversen erstreckt. Nach einem Freispruch in einem Terrorismusverfahren verarbeiten sie die Ereignisse auf ihrem neuen Album «FENIAN» und setzen ihre provokative Haltung fort.

Read more »

Schulgasse Wohlen: Anlieger-Areal soll nun Bauzone werdenDer Grundeigentümer der Parzelle GB-Blatt Wohlen bei Bern Nr. 2216 will diese nun einzonen lassen. Der Gemeinderat genehmigt Projektauftrag und Kreditauslösung.

Read more »

Wohlen: Gemischte Bilanz der Legislatur 2022-2026Der Gemeinderat hat Projekte umgesetzt, zum Beispiel in der Wirtschaftsförderung und der Integration. Es musste aber auch Rückschläge hinnehmen, etwa bei den Steuern und Schulbauprojekten. Diese Zeitung zeigt, wo Wohlen vorankommt – und wo es stockt.

Read more »

Hantavirus-Ausbruch auf der Hondius: Schweizer Behörden beobachten Lage genauEin Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff führt zu Sorgen in der Schweiz. Während ein Crewmitglied an Bord ist, wird ein Patient im USZ behandelt.

Read more »