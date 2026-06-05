Taskforce übernimmt Führung der Kreisschule Aarau-Buchs

Der Kanton Aargau hat eine Taskforce für die Kreisschule Aarau-Buchs eingesetzt, die die Kompetenzen des bisherigen Vorstands übernimmt. Die Massnahme dient der Stabilisierung der politischen Führungsebene.

Der Kanton Aargau hat mit sofortiger Wirkung eine Taskforce für die Kreisschule Aarau-Buchs ( KSAB ) eingerichtet. Diese Massnahme geht auf einen gemeinsamen Wunsch der Exekutiven der Städte Aarau und Buchs zurück, wie die Stadt Aarau in einer offiziellen Mitteilung bekanntgab.

Das neu eingesetzte Gremium übernimmt die umfassenden Kompetenzen des bisherigen Kreisschulvorstands mit dem Ziel, für Stabilität auf der politischen Führungsebene der school district zu sorgen. Anton Kleiber wurde mit der Leitung der Taskforce betraut, während Larissa Carlsson das Vizepräsidium übernimmt. Gleichzeitig trat Daniel Fondado mit sofortiger Wirkung als Mitglied des Kreisschulrats und der Wahlkommission zurück, da er in das neue Gremium eintritt.

Der Kanton nahm zudem die Rücktrittsgesuche der drei bisherigen Schulvorstands-Mitglieder Salvatore Nunziata, Rainer Ziesemer und Severin Dommann an, die damit aus ihren Ämtern ausscheiden. Die Taskforce hat ihre Arbeit bereits aufgenommen und konzentriert sich auf die dringendsten Aufgaben. Dazu gehört gemäss Mitteilung die Besetzung der vakanten Geschäftsführerstelle. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Sicherstellung des Alltagsgeschäfts, um den Schulbetrieb in gewohnter Qualität aufrechterhalten zu können.

Die Stadt Aarau und die Gemeinde Buchs würdigen in der Mitteilung das grosse Engagement, das in den vergangenen Wochen und Monaten für die Stabilisierung der KSAB geleistet wurde. Die kantonale Schulaufsicht wird die KSAB in den kommenden Wochen und Monaten mit aufsichtsrechtlichen Massnahmen begleiten. Eine Auflage verpflichtet die Taskforce zu regelmässigen Berichten an den Kanton. Der Kreisschulrat soll zeitnah Wahlen für einen neuen Kreisschulvorstand durchführen.

Sobald dieser gewählt ist, wird er die Taskforce ablösen und damit den rechtskonformen Zustand gemäss den Satzungen wiederherstellen, wie es in der Mitteilung heisst





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