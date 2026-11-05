TAS-Urteil und IIHF-Entscheid: Schweizer Eishockey-Bund wartet ab

Der Schweizer Verband distanziert sich vorerst von Boykottplänen. Die SIHF prüft die Lage und wartet auf die klare Positionierung des IIHF nach dem TAS-Urteil zur WM 2027.

Das jüngste Urteil des Obersten Sportgerichtshofs (TAS) hat in der internationalen Eishockey-Szene für erhebliche Verwirrung und politische Spannungen gesorgt. Die Entscheidung sieht vor, dass die Nationalteams von Russland und Belarus ab der Weltmeisterschaft 2027 wieder an internationalen Turnieren teilnehmen dürfen. Dieser Schritt markiert das Ende des seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Jahr 2022 bestehenden Verbots. Für viele westliche Verbände und Regierungen stellt diese Wiederaufnahme der Mitgliedschaft eine massive diplomatische und sportethische Hürse dar.

In den vergangenen Tagen reagierte die Eishockey-Welt mit scharfer Kritik auf die rechtliche Entwicklung. Weltmeister Finnland kündigte bereits einen Boykott der WM 2027 an, falls die russische und belarussische Nationalmannschaft wieder zugelassen werden. Dieser Protest wurde schnell von anderen nordischen und osteuropäischen Partnern aufgegriffen. Schweden und Tschechien schlossen sich den Befürchtungen an und drängten auf ein hartes Vorgehen, um die Integrität des Turniers zu wahren. Die Solidarisierung dieser starken Nationen unterstreicht die gravierenden Folgen des Urteils für die sportliche Gemeinschaft.

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Sponsoren und Verband unter Druck

Die Situation verschärft sich durch den Druck auf den Hauptsponsor der Weltmeisterschaft 2027. Berichte deuten darauf hin, dass sich der namhafte Geldgeber von der Veranstaltung zurückziehen könnte, sollte das russische und belarussische Team an den Start gehen. Dies setzt den internationalen Eishockeyverband (IIHF) in eine extreme Zwickmühle. Ein offizieller Entscheidungsprozess zur Umsetzung des Urteils wurde am Mittwoch zunächst vertagt, was die Unsicherheit in der Branche weiter erhöht. Die wirtschaftlichen Implikationen eines drohenden Sponsor-Rückzugs sind erheblich und könnten die Organisation der zukünftigen WM gefährden.

Innerhalb dieser komplexen Lage hat der Schweizer Eishockeyverband (SIHF) nun seine Positionierung bekannt gegeben. Nach der Partie zwischen der Schweiz und Finnland an der Euro Hockey Tour erklärte Präsident Marc Lüthi im Gespräch mit dem Sender SRF seine Haltung zur Kontroverse. Lüthi betonte, dass er das TAS-Urteil persönlich kritisch betrachtet, da es moralische Fragen aufwirft, die über reine Sportregeln hinausgehen. Dennoch plant der Verband aktuell keine aktivistischen Schritte gegen die geplante Teilnahme der Teams aus Osteuropa.

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Wartemodus bis zur IIHF-Entscheidung

Präsident Marc Lüthi legte deutlich dar, dass der Schweizer Verband vorerst von einem Boykott-Aufruf oder ähnlichen öffentlichen Aktionen absehen wird. Die Verantwortung für die nächste entscheidende Weichenstellung liege nicht beim Schweizer Verband, sondern eindeutig beim internationalen Dachverband. Der IIHF steht in der Pflicht, eine klare und verbindliche Richtlinie herauszugeben, wie mit dem Gerichtsurteil umgegangen wird. Erst wenn diese offizielle Linie feststeht, wird die SIHF als nationale Organisation reagieren können.

Lüthi geht davon aus, dass der IIHF innerhalb einer Woche eine klare Positionierung abgeben wird. Diese zeitliche Frist ist entscheidend für die weitere Planungsicherheit der teilnehmenden Nationen. Solange keine definitive Anweisung vom Weltverband vorliegt, wird der Schweizer Verband die Köpfe zusammenstecken, um einen fundierten Beschlusseingang zu treffen. Diese interne Konsultation dient der Vermeidung von übereilten Reaktionen, die später vielleicht nicht mehr rückgängig gemacht werden können.

Abstimmung mit der Politik vor Ort

Die Entscheidungsfindung im Schweizer Eishockey ist eng mit politischen Instanzen verknüpft. Marc Lüthi betonte, dass die SIHF in der Sache Rücksprache mit der Politik und der offiziellen Schweiz halten wird. Dies unterstreicht, dass das Thema weit über den sportlichen Bereich hinausreicht und diplomatische Implikationen hat. Der Verband möchte sicherstellen, dass jede spätere Aktion im Einklang mit der nationalen Position steht. Eine eigenmächtige Initiative des Verbands würde daher als unprofessionell gewertet werden.

Vom Vorpreschen anderer Verbände, die bereits jetzt Boykott-Szenarien durchspielen, hält Marc Lüthi wenig. Er argumentiert, dass das Urteil des TAS das höchste Sportgericht der Welt ist. Ein einfaches In-Frage-Stellen dieses Urteils durch einzelne Verbände würde die Autorität des TAS und die Regelkonformität im internationalen Sport untergraben. Was der Verband privat vom Urteil hält, sei im aktuellen Stadium irrelevant; die operative Lage sei nun einmal, dass der IIHF die Federführung hat und die nächsten Schritte einzuleiten hat.