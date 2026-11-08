Die Einführung von Tardoc führt zu verzerrten Kostendaten in der Grundversicherung. Spitäler kämpfen mit Liquiditätsproblemen, während andere Bereiche teurer werden.

Die Einführung des neuen ambulanten Tarifsystems Tardoc hat im laufenden Jahr zu einem rechnerischen Kostenrückgang in der Grundversicherung geführt. Dieser Effekt ist jedoch auf massive Abrechnungsverzögerungen bei den Spitälern zurückzuführen, die teilweise Überbrückungskredite benötigten, um ihre Liquidität zu sichern. Die erfassten Kosten für ambulante Spitalbehandlungen gingen dadurch um 18 Prozent beziehungsweise 176 Franken pro Kopf zurück, wie Keystone-SDA meldet.

Verzerrte Kostendaten durch Abrechnungsprobleme

Dieser statistische Spareffekt bildet die tatsächliche Ausgabenentwicklung jedoch nicht realistisch ab und verzerrt das Gesamtbild erheblich. Seit dem 1. Januar 2026 gelten für ambulante Behandlungen die neuen Strukturen Tardoc und Ambulante Pauschalen. Die Umstellung führte insbesondere im ambulanten Spitalbereich zu massiven Verzögerungen bei der Rechnungsstellung. Der Spitalverband Hplus weist darauf hin, dass dieser künstliche Rückgang die Kostensteigerung im Jahr 2027 entsprechend nach oben treiben dürfte, sobald die rückständigen Rechnungen verbucht werden.

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Betriebliche Schwierigkeiten der Spitäler

Tardoc brachte für viele Spitäler erhebliche betriebliche Schwierigkeiten mit sich, wie der Spitalverband Hplus auf Anfrage von Keystone-SDA schrieb. Weil Rechnungen erst verspätet gestellt und beglichen werden konnten, fehlten Spitälern finanzielle Mittel für laufende Verpflichtungen wie Gehälter und Beschaffungen. Als weitere Ursache nannte Hplus verspätete Auslieferungen von Softwarelösungen, die für die korrekte Abrechnung notwendig gewesen wären.

Mehrere Betriebe mussten ihre Liquidität durch Vorschüsse oder Kredite sichern, wobei nicht überall zinslose Vereinbarungen zustande kamen. Die Zinskosten für diese Finanzierungslösungen tragen die Spitäler selbst. Eine Überwälzung dieser zusätzlichen Kosten auf Patientinnen und Patienten ist laut den Angaben nicht vorgesehen oder erfolgte nicht in diesem Rahmen, was die finanzielle Belastung der Kliniken weiter verschärft.

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Steigende Kosten in anderen Sektoren

Außerhalb der Spitäler stiegen die Ausgaben fast überall an, was den Effekt der gesunkenen Spitalkosten teilweise ausgleicht. Den größten Zuwachs verzeichneten Spitex-Organisationen mit einem Plus von 14,4 Prozent. Die Kosten für psychologische Psychotherapie kletterten um 9,5 Prozent, während ambulante Arztpraxen ein Ausgabenwachstum von 7,2 Prozent verbuchten. Diese steigenden Ausgaben in anderen Versorgungsbereichen zeigen, dass die Gesundheitskosten insgesamt nicht sinken, sondern sich lediglich verschieben.

Der Anteil der ambulanten Spitalbehandlungen an den Gesamtkosten bleibt trotz des rechnerischen Rückgangs signifikant. Die genauen Zahlen für den verbleibenden Anteil werden im Text nicht vollständig ausgeführt, jedoch wird der Wert 1127 genannt, der sich auf die Kostenstruktur bezieht. Die Kombination aus verzögerten Spitalrechnungen und steigenden Ausgaben in der Spitex und bei Privatpraxen führt zu einer komplexen Kostenentwicklung, die von den aktuellen Statistiken nicht vollständig abbildbar ist.

Ausblick auf die Folgejahre

Die aktuellen Daten sind daher mit großer Vorsicht zu interpretieren, da sie durch die technischen und administrativen Hürden der Tarifumstellung verzerrt sind. Experten und Verbände warnen davor, den scheinbaren Spar-Effekt als nachhaltige Entlastung zu missverstehen. Stattdessen wird mit einer Korrektur der Kostenkurve in den kommenden Jahren gerechnet, wenn die Abrechnungsrückstände nachgeholt werden. Die langfristige Wirkung von Tardoc auf die Preisentwicklung in der Grundversicherung bleibt daher erst in den folgenden Berichtszeiträumen klar ablesbar.