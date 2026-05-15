Tankstellen-Demonstranten in Kriens LU behinderten Kunden und wurden angezeigt

Einige Personen haben am Donnerstag in Kriens LU bei einer Tankstelle gegen Erdöl demonstriert und Kunden beim Tanken behindert. Zwei Personen wurden angezeigt. Einige Demonstranten trugen Leuchtwesten und Plakate mit sich und leisteten teilweise passives Widerstand.

Einige Personen haben am Donnerstag in Kriens LU bei einer Tankstelle gegen Erdöl demonstriert und Kunden beim Tanken behindert. Zwei Personen wurden angezeigt. Mehrere Personen, darunter einige, die Leuchtwesten trugen und Plakate mit sich führten, leisteten teilweise passives Widerstand und mussten von den Tanksäulen weggetragen werden, bevor sie später Fotos der Kontrolle machten und den Anweisungen der Polizei nicht folgten.

Nach Erledigung der Formalitäten wurden alle acht Personen formlos entlassen. Einige Kritiker bezeichnen sie als Querulanten, die selbst Doppelmoralisten sind, weil sie sicher in einem Monat mit dem Flugzeug in die Ferien gehen werden





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