Tanker Atlantic Asphalt rammt Kreuzfahrtschiff in New Orleans

Ein schwerer Unfall auf dem Mississippi: Der Tanker Atlantic Asphalt kollidiert mit einem Kreuzfahrtschiff in New Orleans. Alle Insassen überleben, 32 Verletzte.

Bei einem schweren Schiffsunfall auf dem Mississippi in New Orleans ist am Freitagmittag ein großer Tanker in ein Flusskreuzfahrtschiff gerannt. Der Tanker " Atlantic Asphalt" mit einer Länge von rund 160 Metern prallte gegen das deutlich kleinere Schiff, das am Kai vertäut war. Die Kollision führte dazu, dass das Passagierschiff schnell Wasser nahm und innerhalb weniger Minuten kenterte. Mehr als ein Dutzend Gäste landeten im Fluss, während andere sich an den Geländern festklammerten.

Kollision und Kentern des Schiffes

Die Ereignisse entwickelten sich extrem schnell. Ein Augenzeuge berichtete einem lokalen Fernsehsender, dass es surreal war, wie nur etwa 15 Minuten vom Aufprall bis zur vollständigen Kenterung vergingen. Die Passagiere versuchten unmittelbar nach dem Zusammenstoß verzweifelt, das schwer getroffene Kreuzfahrtschiff zu verlassen. Da das Schiff schnell mit Wasser voll lief, bekam es bald Schlagseite und kippte schließlich zur Seite. Fernsehaufnahmen zeigten die dramatischen Szenen, in denen Menschen an Bord waren und vor Panik um ihr Leben kämpften, als das Fahrzeug ins Wasser sank.

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Rettung und Verletzte an Bord

Trotz der bedrohlichen Lage konnte niemand ertrinken. Nach den aktuellen Informationen werden keine Personen vermisst, was Bürgermeisterin Helena Moreno als wahres Wunder auf dem Mississippi bezeichnete. Insgesamt mussten 32 Verletzte in Krankenhäusern behandelt werden. Gouverneur Jeff Landry betonte, dass alle Personen, die ins Wasser gefallen waren, gerettet werden konnten. Er erwähnte zudem, dass Ersthelfer ihr Leben riskiert haben, um die Menschen in Not zu retten. Niemand der Verletzten befände sich in Lebensgefahr, obwohl viele Gäste höheren Alters an Bord waren und die Sorge bestand, dass sich einige nicht schnell genug ins Freie retten konnten.

Ursachen und technische Störungen

Heimatschutzminister Markwayne Mullin vermutete ein schwerwiegendes technisches Problem als Ursache für die Kollision. Möglicherweise war das Frachtschiff vor dem Zusammenstoß bereits gegen eine Brücke geprallt, was eine Kettenreaktion auslöste. Die Kontrolle über das Schiff war verloren gegangen, bevor es den Kai traf. Mullin betonte, dass durch göttliche Fügung keine einzige Seele verloren gegangen sei. Diese Theorie der technischen Defekte und der daraus resultierenden Unkontrollierbarkeit des Tankers steht im Mittelpunkt der aktuellen Untersuchungen zu den Unfallumständen.

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Reaktionen der Regierungsführung

Auch Präsident Donald Trump bedankte sich öffentlich bei den Ersthelfern, der Küstenwache und anderen Einsatzkräften. Auf seiner Plattform Truth Social zeigte er sich erstaunt darüber, dass eine Katastrophe mit Tod und schweren Verlusten durch Glück vermieden wurde. Er nannte den Zusammenstoß schwer, verwies aber darauf, dass glücklicherweise keine Todesopfer zu beklagen waren. Gouverneur Landry dankte den Einsatzkräften auf nationaler, bundesstaatlicher und lokaler Ebene. Er erklärte, dass unsere Einsatzkräfte unzählige Leben gerettet hätten und er seinem gesamten Land dafür dankbar sei.

Wirkung und weitere Schritte

Der Vorfall hat das Vertrauen in die Sicherheit auf dem Mississippi vorübergehend erschüttert, besonders da viele ältere Touristen betroffen waren. Die Behörden arbeiten nun daran, die genauen Umstände der Kollision aufzuklären. Es ist unklar, wie die technischen Defekte des Tankers die Situation weiter beeinflussen werden. Die Öffentlichkeit wird über die Ergebnisse der Untersuchung informiert. Die Erholung der Verletzten und die psychologische Betreuung der Betroffenen stehen derzeit im Vordergrund. Die Sicherheit der Schifffahrt auf dem Mississippi bleibt ein zentrales Thema für die lokalen und nationalen Behörden.