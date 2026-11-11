Tanja Roy wird Leiterin der Abteilung Liegenschaften / Sport in Baar

Die Gemeinde Baar wählt Tanja Roy als neue Leiterin der Abteilung Liegenschaften / Sport. Sie übernimmt ihre Aufgaben am 1. Januar 2027 und löst Philipp Schwerzmann ab.

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Baar im Kanton Zug hat am 10. November 2026 die Wahl von Tanja Roy als neue Leiterin der Abteilung Liegenschaften / Sport festgelegt. Ihr Amtsantritt ist für den 1. Januar 2027 geplant, wobei sie den Nachfolger von Philipp Schwerzmann in dieser verantwortlichen Position wird.

Übertragung der Verantwortung der Abteilung

Die Abteilung Liegenschaften / Sport ist für sämtliche gemeindlichen Liegenschaften zuständig, darunter Schulen, Sportanlagen, Friedhöfe und öffentliche Versammlungsräume. Das Team, bestehend aus mehr als 70 Mitarbeitenden, betreut das Portfoliomanagement, die Instandhaltung und die Vermietung dieser öffentlichen Flächen. Zusätzlich deckt die Abteilung das Vereins-, Sport- und Marktwesen sowie das Liegenschaftenwesen ab.

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Seit 2018 wird die Abteilung von Philipp Schwerzmann geführt. Nach acht Dienstjahren hat er beschlossen, die Leitung an den Gemeinderat abzugeben, um neue Aufgaben zu übernehmen. Der Gemeinderat dankt ihm für sein Engagement und wünscht ihm für die kommende Tätigkeit alles Gute.

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Hintergrund der Danis Wahl

Tanja Roy bringt als diplomierte Architektin der ETH und mit einem Executive Master of Business Administration umfangreiche berufliche Erfahrung mit. Sie hat bereits in vergleichbaren Positionen geführt und verfügt über langjährige Führungskompetenz. Gemeinderätin Sonja Zeberg-Langenegger betonte: 'Damit bringt sie die besten Voraussetzungen für die Abteilungsleitung mit'. Sie ergänzte, die Gemeinde habe mit ihrer Wahl eine ausgewiesene Fachfrau gewonnen und wünscht ihr Erfolg und Freude in ihrer neuen Aufgabe.

Ausblick für die Abteilung

Mit Roys Antritt hat die Gemeinde Baar eine neue Leitung aufgerufen, die die bereits erprobte Infrastruktur von 70 Mitarbeitenden weiterhin erweitern soll. Ihre Anlaufzeit vom 1. Januar 2027 richtet sich darauf, die Bedürfnisse der Gemeinde in Bezug auf Liegenschaften, Sport und öffentliche Einrichtungen zu optimieren. Die Gemeinde sieht in der neuen Führung die Chance, die bestehenden Projekte voranzubringen und neue Initiativen zu starten, die das lokale Leben bereichern.