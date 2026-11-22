Der Schweizer Slalomfahrer Tanguy Nef erkämpft sich auf dem dritten Rang sein erstes Weltcup-Podest in Gurgl und kündigt an, Weltcupsiege erreichen zu können.

Der Schweizer Slalom fahrer Tanguy Nef hat in Gurgl erstmals ein Podestplatz bei einem Weltcup rennen erreicht und sich den dritten Rang gesichert. Diese Leistung markiert einen historischen Wendepunkt in der Karriere des Athleten, der lange Jahre von Konstanzproblemen geprägt war. Die emotionale Premiere wird im Nachhinein als eine der bedeutendsten Momenten seiner sportlichen Laufbahn gewertet.

Emotionales Podium und persönliche Analyse

Im direkten Anschluss an das Rennen teilte der Westschweizer seine Eindrücke in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen (SRF), wobei er sichtlich mit seinen Tränen kämpfte. Er analysierte das Rennen zunächst rational, bevor die Emotionen sichtbar wurden und seine Stimme zitterte. Nef nannte den dritten Platz ein cooles Geschenk, das er sich selbst gemacht hat. Er betonte, dass er die Piste mag und diese mit einem Mix aus Risiko und konservativer Fahrweise schlau gemeistert hat.

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Nef dankte seinem gesamten Team sowie seiner Familie für die Unterstützung, die über einen langen Zeitraum hinweg nötig war. Obwohl er bereits olympisches Gold mit Franjo von Allmen gewonnen hatte, war dieser Erfolg als Einzelkämpfer von besonderer Bedeutung. Er verriet, dass er stets gewusst habe, dass sein Können für das Podest reicht, was die heutige Freude umso größer mache.

Wegbereiter Timon Haugan und freundschaftliche Verbindung

Gesiegt hat im Slalomrennen in Gurgl der norwegische Slalomfahrer Timon Haugan, der seine Halbzeitführung bereits zum vierten Mal erfolgreich über die Ziellinie rettete. Haugan lobte in seinem Kommentar die Leistung seines Mitstreiters und hob die persönliche Beziehung hervor. Er erklärte, es sei schön, mit Tanguy Nef auf dem Podium zu stehen, da dieser ein guter Freund von ihm sei.

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Diese Freundschaft unterstreicht die positive Atmosphäre im Weltcupfeld, obwohl die Konkurrenz hart ist. Haugans Sieg festigt seine Position unter den Top-Fahrern, während Nefs dritter Platz als Bestätigung seiner langjährigen Arbeit interpretiert wird. Beide Athleten repräsentieren damit unterschiedliche, aber sich ergänzende Aspekte der aktuellen Slalom-Szene.

Von Ausfällen zu Konstanz in der Wertung

Die Reise zum ersten Podestplatz war für Nef nicht immer linear. Schon früh, als er in Gurgl seinen ersten Weltcup bestritt, klassierte er sich auf Rang 11 und fuhr seine ersten Weltcuppunkte ein. Damals schien ein neuer Stern am Slalom-Himmel aufzugehen, doch es fehlte die nötige Konstanz. Seine Karriere wurde lange von wechselhaften Leistungen dominiert.

Phasen mit Top-10-Platzierungen wurden immer wieder von vielen Ausfällen und verpassten zweiten Läufen unterbrochen. Diese Unbeständigkeit verhinderte bisher größere Titel. In den letzten Jahren hat sich diese Entwicklung jedoch grundlegend gewandelt. Nef hat sich zu einem der konstantesten Fahrer in der Slalom-Wertung entwickelt, was seine Stabilität in den letzten Wettbewerben deutlich macht.

Rekorde seit 2025 und Ausblick auf Val d'Isère

Statistisch betrachtet hat sich die Leistungskurve von Nef drastisch verbessert. Insgesamt neunundzwanzig Mal stand er in den Top Ten der Rangliste, wobei vierzehn dieser Platzierungen bereits seit Januar 2025 erzielt wurden. Diese unfassbare Anzahl an Top-Ergebnissen ließ jedoch bisher den ganz großen Wurf, also den Sieg, vermissen. Das änderte sich nun endlich in Gurgl mit dem dritten Platz.

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Nach diesem Erfolg steht den Slalomfahrern eine Pause von einigen Wochen bevor. Die nächste Station im Weltcupkalender ist Mitte Dezember in Val d'Isère. Dort wird das Rennen wieder live von 20 Minuten übertragen, sodass die Fans die weitere Entwicklung des Schweizer Athleten verfolgen können. Die Frage, ob das Versprechen auf einen Sieg in die Realität umzusetzen ist, wird sich also bald beantworten.