Tall People Night Zürich: Eloi Rodriguez bringt Party für große Menschen in die Schweiz

Die Tall People Night findet am 28. November in Zürich statt. Initiant Eloi Rodriguez misst die Körpergröße am Eingang. Weitere Events sind in Bern und Genf geplant.

Am 28. November findet in Zürich die " Tall People Night" statt, bei der der Zutritt nicht von einem Türsteher, sondern von einem Maßband bestimmt wird. Der 24-jährige Initiant Eloi Rodriguez hat dieses Konzept entwickelt, um einem spezifischen Bedürfnis gerecht zu werden. Teilnehmer müssen sich am Eingang wiegen lassen, wobei die Körpergröße ohne Schuhe gemessen wird, um sicherzustellen, dass die Gäste der Zielgruppe entsprechen.

Das Konzept der inklusiven Community

Eloi Rodriguez, der selbst 1,93 Meter groß ist und ein Start-up in Barcelona führt, wollte einen Raum schaffen, in dem große Menschen sich natürlich fühlen. Bisher fanden solche Abende bereits in Barcelona, Madrid, Lissabon und Valencia statt und waren dort stets ausverkauft. Die Organisatoren betonen, dass es sich bei der Veranstaltung nicht um ein Dating-Event handelt, sondern primär um eine Community-Party. Das Ziel ist es, neuen Freunden zu begegnen und Insider-Witze zu teilen, ohne ständige Fragen zur eigenen Körpergröße beantworten zu müssen.

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Regelung der Grenzwerte und Einstieg

Obwohl die Messung am Eingang stattfindet, hält man sich nicht streng an eine starre Linie. Frauen, die knapp unter der Grenze liegen und Absätze tragen, werden trotzdem eingelassen. Auch Männer, die ein paar Zentimeter zu klein sind, werden nicht abgewiesen. Rodriguez erklärte, dass es durchaus vorkommt, dass mehr Frauen als Männer zu den Events kommen. Grosse Männer seien sehr gefragt, doch der Fokus liege auf dem sozialen Austausch innerhalb der Gruppe und nicht auf romantischen Begegnungen.

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Krönung des Abends und kultureller Hintergrund

Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist die Krönung des "Tall King" und der "Tall Queen" unter den Teilnehmenden. Die Idee entstand, als Rodriguez feststellte, dass er in Spanien kein vergleichbares Angebot vorfand. Zudem ärgerten sich seine internationalen Kolleginnen darüber, dass Männer in Spanien oft als klein empfunden wurden. In Barcelona organisiere er ohnehin viele Events und dachte, es wäre lustig, große Leute zusammenzubringen. Die Party soll diskriminierungsfrei sein und großen Menschen einen Ort der Normalität bieten.

Zukünftige Planung in der Schweiz

Die erste Ausgabe in Zürich ist der Auftakt einer Reihe weiterer Events. Eloi Rodriguez plant, die "Tall People Night" in anderen Schweizer Städten fortzusetzen. Mögliche Standorte für künftige Termine sind Bern und Genf. Die Initiative zielt darauf ab, eine nachhaltige Infrastruktur für die Community zu schaffen und den Teilnehmenden einen Ort zu geben, an dem sie sich nicht durch ihre Größe auffällig fühlen müssen.