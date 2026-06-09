Taliban verschärfen Kleiderordnung: Frauen in Herat verschwinden aus dem Stadtbild

In Herat werden Frauen systematisch verhaftet, weil sie keinen Ganzkörperschleier tragen. Das Tugendministerium der Taliban rechtfertigt die Maßnahmen als göttliches Gebot. Frauen wagen sich aus Angst nicht mehr auf die Straße.

In der afghanischen Stadt Herat verschwinden Frauen zunehmend aus dem öffentlichen Raum. Grund dafür sind massive Verhaftungen durch das Tugendministerium (PVPV), die seit Freitag vermehrt durchgeführt werden.

Taliban-Beamte halten Autos an und kontrollieren die Kleidung weiblicher Insassen. Mindestens 16 Frauen wurden festgenommen, weil sie keinen Ganzkörperschleier wie einen Tschador oder eine Burka trugen. Das Tugendministerium verteidigt die Maßnahmen als göttliches Gebot und geltendes Gesetz. Die UN-Mission in Afghanistan zeigt sich beunruhigt und berichtet von zahlreichen Festnahmen.

Zeugen berichten, dass die Kontrollen systematisch durchgeführt werden und die Angst in der Bevölkerung groß ist. Die Festnahmen begannen kurz nachdem Imame in Moscheen von Herat im Namen des Tugendministeriums verkündet hatten, dass Frauen ihre Häuser nicht ohne Ganzkörperverschleierung verlassen dürfen. Ein Menschenrechtsbeobachter bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, dass seit Freitag mindestens 16 Frauen inhaftiert wurden, darunter auch eine Schwangere.

Eine 23-jährige Afghanin schilderte, wie zwei Mitarbeiter des Ministeriums, von denen einer eine Peitsche trug, zwei Frauen ohne Tschador in ein Fahrzeug setzten. Die Festgenommenen trugen lediglich ein Kopftuch. Viele Frauen wagen sich nun nicht mehr auf die Straße, aus Angst vor willkürlichen Kontrollen und Verhaftungen. Ein Taxifahrer berichtete, dass die Behörden Fahrer angewiesen hätten, keine Frauen ohne Tschador zu befördern.

Das Stadtbild habe sich dadurch drastisch verändert, Frauen seien fast vollständig verschwunden. Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 werden die Rechte der Frauen in Afghanistan systematisch eingeschränkt. Frauen dürfen ihr Zuhause nur in Begleitung eines männlichen Verwandten, eines sogenannten Mahram, verlassen. Der Zugang zu Bildung wurde stark beschnitten: Mädchen dürfen nach der sechsten Klasse keine Schule mehr besuchen, Universitäten bleiben ihnen verwehrt.

Auch die Arbeitsmöglichkeiten wurden massiv eingeschränkt. Viele Frauen verloren ihre Jobs, insbesondere bei lokalen und internationalen Organisationen. 2023 ließen die Taliban Schönheitssalons schließen, wodurch schätzungsweise 60.000 Frauen ihre Arbeit verloren. 2024 erließen die Taliban ein Tugendgesetz, das Frauen vorschreibt, in der Öffentlichkeit stets Gesicht und Körper vollständig zu verschleiern.

Zudem ist es ihnen verboten, laut zu rezitieren oder zu lesen, da die weibliche Stimme als intim gilt. Im selben Jahr verboten die Taliban den Einbau von Fenstern in Wohnhäuser, die Einblicke in Küchen oder Höfe ermöglichen, da der Anblick von Frauen bei der Arbeit zu obszönen Handlungen führen könne. Diese Maßnahmen führen dazu, dass Frauen zunehmend aus dem öffentlichen Leben verschwinden und auf den privaten Raum beschränkt werden





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