Takeda streicht bis zu 280 Stellen in Opfikon

Der japanische Pharmakonzern Takeda baut in Opfikon erneut massiv Personal ab. Bereits vor zwei Jahren fielen 120 Stellen weg, nun trifft es ein Viertel der rund 1100 Mitarbeitenden. Der Abbau betreffe bis zu 280 Stellen, erklärte ein Sprecher am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP zu einem entsprechenden Online-Bericht der "Neuen Zürcher Zeitung" vom Vortag.

{"Pharmakonzern streicht bis zu 280 Stellen – jede vierte Stelle fällt weg": "Der japanische Pharmakonzern Takeda baut in Opfikon erneut massiv Personal ab. Bereits vor zwei Jahren fielen 120 Stellen weg, nun trifft es ein Viertel der rund 1100 Mitarbeitenden.

Der Abbau betreffe bis zu 280 Stellen, erklärte ein Sprecher am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP zu einem entsprechenden Online-Bericht der "Neuen Zürcher Zeitung" vom Vortag. Damit würde der Abbau rund ein Viertel des gesamten Personals von Takeda in Opfikon treffen. Der Pharmakonzern beschäftigt dort derzeit rund 1100 Mitarbeitende. Bei den Betroffenen fallen entweder ihre Funktionen weg oder der Inhalt ihrer Stellen wird sich zu mehr als 50 Prozent verändern.

Derzeit laufe ein Konsultationsverfahren, das die Auswirkungen der Veränderungen auf die Mitarbeitenden so weit als möglich begrenzen solle, erklärte der Sprecher. Es existiere ein Sozialplan zur Unterstützung der Betroffenen.

"Gleichzeitig entstehen aber auch neue Stellen", sagte der Sprecher, ohne Zahlen zu nennen. Diese würden insbesondere auch im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Markteintritt neuer Produkte geschaffen. Grund für die Streichungen sei die konzernweite Restrukturierung, mit der Takeda seine Wettbewerbsfähigkeit stärken und sein Wachstum beschleunigen wolle, hiess es. Insgesamt will der Pharmahersteller rund 4500 Arbeitsplätze wegsparen, wie Takeda am Vortag bei der Publikation seines Jahresergebnisses bekannt gab.

Ende März hatte das Unternehmen 49’100 Angestellte. Die neue Konzernchefin Julie Kim, die im Juni ihr Amt antreten wird, hat bereits im Januar eine neue Organisationsstruktur angekündigt. Damit sollen Arbeitsweisen standardisiert und vereinfacht werden. Takeda will seine Ressourcen und Technologieinvestitionen vermehrt in die Weiterentwicklung der Produktpipeline stecken, wie der Sprecher erklärte.

Die Mittel sollen für die bevorstehende Lancierung von mehreren Medikamenten verwendet werden, darunter die Arzneien Oveporexton, Rusfertide und Zasocitinib. "





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