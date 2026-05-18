Taiwans Staatsführung betont die Bedeutung von US-Waffenlieferungen, Trump lehnt weitere Waffenverkäufe ab, China warnt vor möglichen Konfrontationen

Die taiwanesische Staatsführung hat nach dem recenten Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping betont, wie wichtig weitere US-Waffenlieferungen für den Inselstaat und die Sicherheit in der ganzen Region seien. US-Präsident Trump lehnte jedoch die Entscheidung für weitere Waffenverkäufe an Taiwan ab, während er sprach, dass es um viele Waffen handele. China warnte vor möglichen Konflikten mit den USA, sollte dieTaiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, und besorgte sich dabei, dass es für die Beziehungen zwischen China und den USA extrem gefährlich werden könnte.

Taiwans Staatsführung hat nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping betont, wie wichtig weitere US-Waffenlieferungen für den Inselstaat und die Sicherheit in der ganzen Region seien.

Der taiwanesische Präsident Lai Ching-te wies dabei auf Taiwans strategische Bedeutung für die Sicherheit im Indopazifik hin, während China seine Streitkräfte weiter ausbaue und die Machtverhältnisse in der Region möglicherweise gewaltsam verändern wolle. Auch US-Präsident Donald Trump ließ verlauten, dass es um viele Waffen handele und dass China als ein sehr, sehr mächtiges grosses Land gilt. Diese Aussagen und weitere Maßnahmen könnten den Druck erhöhen, Verhandlungen zwischen China und den USA zur Beilegung des taiwanischenseparator Ausweges voranzutreiben.

China sah die Waffenverkäufe jedoch als Affront und warnte vor möglichen Konflikten mit den USA, sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden





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