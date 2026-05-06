Tag des Lokaljournalismus: Starkes Signal für lokale Medien und die Menschen vor Ort

Am 5. Mai fand der Tag des Lokaljournalismus statt, an dem sich über 100 lokale Zeitungen und Verlage im deutschsprachigen Raum engagierten. Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Merz betonten die Bedeutung des Lokaljournalismus für Gesellschaft und Demokratie. Zahlreiche Aktivitäten zeigten die Rolle lokaler Medien für ein funktionierendes Zusammenleben.

Am 5. Mai fand der Tag des Lokaljournalismus statt, an dem sich über 100 lokale Zeitungen und Verlage im gesamten deutschsprachigen Raum engagierten. Lokale Medien in Deutschland, Österreich und der Schweiz öffneten ihre Türen für Leserinnen und Leser, suchten den Dialog und präsentierten ihre Arbeit.

Die Initiatoren IPPEN. MEDIA und das Verlagsbündnis DRIVE, unterstützt von der Deutschen Presse-Agentur und der Unternehmensberatung Highberg, verzeichneten fast 1.000 Aktivitäten in den beteiligten Redaktionen. Das Fazit: Der Lokaljournalismus lebt – sei es im Digitalabo oder als Printausgabe. Der Aktionstag hatte eine Wirkung, die weit über die Branche hinausging.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte bei einem Treffen mit rund 20 Lokalredakteurinnen und -redakteuren im Schloss Bellevue, dass Lokaljournalismus keine Nebensache, sondern eine tragende Säule der offenen Gesellschaft und Demokratie sei. Er informierte sich aus erster Hand über die aktuellen Herausforderungen der Branche. Bundeskanzler Friedrich Merz unterstrich die Rolle der lokalen Medien bei einem Bürgerdialog in Salzwedel, der von den Medien vor Ort organisiert wurde. Er bezeichnete die Lokalzeitung als die zuverlässigste Informationsquelle über das örtliche Geschehen.

Diskussionsrunden, offene Redaktionsräume, Schülergruppen und Werkstattberichte zeigten auf vielen Ebenen, was lokale Medien auszeichnet und welche große Rolle sie für ein funktionierendes und demokratisches Zusammenleben spielen. Eine Übersicht über die vielfältigen Aktivitäten findet sich auf der Website. Auch andere Organisationen und Kultureinrichtungen unterstützten den Lokaljournalismus. So lernten rund 120 Schülerinnen und Schüler bei einem Newscamp der Nachrichtenkompetenzinitiative #UseTheNews, wie Nachrichten entstehen.

Das Museum für Kommunikation in Frankfurt, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Frankfurter Rundschau, RTL Hessen und die dpa hatten zu dieser Veranstaltung eingeladen. Ein weiteres Newscamp von #UseTheNews fand zeitgleich mit etwa 150 Schülerinnen und Schülern im Publix in Berlin statt. Markus Knall, Chefredakteur von IPPEN. MEDIA, zog ein positives Fazit zu den Aktivitäten rund um den 5.

Mai: Der Tag des Lokaljournalismus habe sich zu einer einzigartigen Bewegung entwickelt. Lokale und regionale Medien hätten gemeinsam gezeigt, welchen unverzichtbaren Beitrag sie für Gesellschaft und Demokratie leisten. Lokaljournalismus sei nah an den Menschen, gebe Orientierung, stärke das Vertrauen und fördere gesellschaftliche Teilhabe. Er sei die Quelle der demokratischen Debatte vor Ort.

In einer Zeit des Wandels sende der #TDL ein starkes Signal: Die Zukunft des Lokaljournalismus sei optimistischer denn je. Meinolf Ellers, Co-Initiator des Tags des Lokaljournalismus und Geschäftsführer der dpa-Tochter #UseTheNews, betonte: Vom Gespräch mit dem Bundespräsidenten über den offenen Bürgerdialog mit dem Bundeskanzler bis hin zu Hunderten von Events und Aktionen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg zeige der Lokaljournalismus, wie lebendig er sei, wenn er nah bei den Menschen sei, zuhöre und zusammenbringe.

Er beweise seine Kraft auch bei einer nachwachsenden Generation, die ihn nur noch digital nutzen wolle. Dr. Jörg Eggers, Hauptgeschäftsführer und Vorstandsvorsitzender des BDZV (Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger), sagte: Der Tag des Lokaljournalismus sei von Anfang an gern unterstützt worden. Beeindruckend sei, wie viele Verlage dabei gewesen seien und mit welchem Engagement, welcher Kreativität und welchem lokalen Selbstbewusstsein Journalistinnen und Journalisten sich an ihr Publikum gewandt hätten. Lokaljournalismus sei demokratische Grundversorgung: nah an den Menschen, überprüfbar, verantwortlich, jeden Tag.

Gerade vor Ort zeige sich, ob Öffentlichkeit funktioniere, ob Fakten zählten und ob Politik Rechenschaft ablege. Dass der Deutsche Bundestag aus Anlass des Tags des Lokaljournalismus kurzfristig über die Situation der Branche debattierte, sei wichtig. Mit dem Tag des Lokaljournalismus stellen die regionalen Zeitungsverlage ihre Bedeutung und Leistungsstärke in einer zunehmend digitalen Medienwelt unter Beweis. Initiatoren sind IPPEN.

MEDIA sowie die dpa Deutsche Presse-Agentur und Highberg als Partner des Verlagsprojekts DRIVE. Die im gesamten deutschsprachigen Raum geplante Kampagne richtet sich vorrangig an jüngere Zielgruppen und Familien. Zugleich soll es darum gehen, die Werbewirtschaft von den Qualitäten eines zeitgemäßen lokalen Medienangebots zu überzeugen. Die Aktion wird sowohl vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) als auch vom Verlegerverband Schweizer Medien und dem Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) unterstützt





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