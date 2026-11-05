Tag des Lichts 2026: Obwalden verteilt kostenlos Reflektoren

Am 5. November 2026 ruft die Kantonspolizei Obwalden zur Verkehrssicherheit auf. Kostenlose Leuchtmittel stehen am Schalter bereit, um Fussgänger und Velofahrer im Dunkeln sichtbar zu machen.

Am Donnerstag, 5. November 2026, startet die Kantonspolizei Obwalden eine wichtige Kampagne zur Verbesserung der Verkehrssicherheit während der dunklen Jahreszeit. Gemeinsam mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung ( BFU) setzt sich die Behörde für ein klares Ziel: mehr Sichtbarkeit für alle bewegten Personen im Strassenverkehr. Die Behörden weisen explizit darauf hin, dass Fussgänger, Velofahrende und Personen auf E-Trottinetts in den winterlichen Monaten ein erhöhtes Risiko darstellen, da sie von Autofahrerinnen und Autofahrern oft erst zu spät wahrgenommen werden.

Kostenlose Verteilung von Sicherheitsmaterial

Die Kantonspolizei Obwalden bietet der interessierten Bevölkerung an, sich am Dienstschalter kostenlos mit verschiedenem Leuchtmaterial ausstatten zu lassen. Diese massnahme ist Teil einer seit zwei Jahrzehnten bestehenden Tradition, bei der die BFU und die Polizei am Tag des Lichts zusammenarbeiten. Der Fokus liegt dabei auf der Erkenntnis, dass auffällige Verkehrsteilnehmer früher erkannt und somit rechtzeitig vor Gefahren gewarnt werden können. Die Polizei ermutigt die Einwohnerschaft, den Schalter aufzusuchen, um die kostenlos bereitgestellten Hilfsmittel entgegenzunehmen und diese aktiv im Alltag zu nutzen.

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Praktische Tipps für bessere Sichtbarkeit

Reflektierende Materialien spielen eine zentrale Rolle, um im Dunkel besser wahrgenommen zu werden. Sie werfen das Licht von Fahrzeugscheinwerfern direkt zurück, was die Reaktionszeit anderer Verkehrsteilnehmer erheblich verlängert. Besonders effektiv sind Reflektorbänder, die an Armen, Handgelenken und Fussgelenken befestigt werden. Durch die natürliche Bewegung beim Gehen entstehen rhythmische Lichtreflexe, die das menschliche Auge schneller erfasst als statische Objekte. Wichtig ist dabei, dass die Reflektoren nicht durch Mäntel, Taschen oder andere Kleidungsstücke verdeckt werden und idealerweise von allen Seiten einsehbar sind.

Für Personen, die im Winter dunkle Kleidung bevorzugen, bieten sich diverse Accessoires an, die den Look nicht stören, aber die Sicherheit erhöhen. Reflektierende Anhänger am Rucksack, Bänder an Schuhen oder spezielle reflektierende Streifen an Jacken sind einfache Lösungen. Wer regelmässig an schlecht beleuchteten Strassen unterwegs ist, sollte zudem den Kauf einer hochwertigen Sicherheitsweste in Betracht ziehen. Entscheidend für den Erfolg ist stets, dass die reflektierenden Elemente eine genügend grosse Fläche abdecken, um von Autofahrerinnen und Autofahrern auf Distanz erkannt zu werden.

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Spezifikationen für Velos und E-Bikes

Die rechtlichen Vorgaben für die Beleuchtung von Velos sind strikt und müssen bei Dunkelheit, Dämmerung sowie bei schlechten Sichtverhältnissen zwingend eingehalten werden. Vorne am Velo ist ein weisses Licht vorgeschrieben, während hinten ein rotes Licht angebracht sein muss. Diese Leuchten dürfen keine anderen Verkehrsteilnehmer blenden, müssen aber gut erkennbar sein. Zusätzlich sind die vorgeschriebenen Rückstrahler am Fahrzeug unerlässlich. Bei E-Bikes gilt diese Lichtpflicht übrigens auch tagsüber, weshalb ein regelmässiger Check der Lampenfunktion und des Ladezustands der Akkus bei abnehmbaren Leuchten dringend geraten ist.

Neben der technischen Ausrüstung spielt auch das menschliche Verhalten eine entscheidende Rolle. Besonders Kinder sind aufgrund ihrer geringeren Körpergrösse gefährdet und werden zwischen parkierten Fahrzeugen oder im Nebel leicht übersehen. Reflektierende Elemente an Schulsäcken, Jacken und Schuhen helfen Eltern und Lehrkräften, die Kleineren früher zu erkennen. Auch Leuchtkragen oder Sicherheitswesten sind hier praktische Ergänzungen. Dennoch ersetzt gute Sichtbarkeit nicht das korrekte Verhalten am Fussgängerstreifen, sondern ergänzt dieses nur. Eltern sollten mit ihren Kindern daher stets besprechen, wie sie Strassen sicher überqueren.

Herausforderungen bei Trottinetts und Autofahrer-Pflichten

E-Trottinetts stellen aufgrund ihrer schmalen Silhouette eine besondere Herausforderung dar. Vor allem von der Seite können sie bei Dunkelheit schnell übersehen werden, weshalb reflektierende Elemente an der Kleidung und am Fahrzeug hier besonders sinnvoll sind. Auch hier gelten die geltenden Anforderungen an Licht und Rückstrahler. Unabhängig von der Fahrzeugart ist an Kreuzungen, Einmündungen und schlecht beleuchteten Stellen besondere Achtsamkeit gefordert. Die Geschwindigkeit sollte stets den aktuellen Sichtverhältnissen angepasst werden, um auf unvorhergesehene Situationen rechtzeitig reagieren zu können.

Helle Kleidung und Reflektoren entbinden Fussgänger und Radfahrer jedoch nicht von der Pflicht, das richtige Verhalten am Strassenrand einzuhalten. Autofahrende tragen die Hauptverantwortung, insbesondere bei Fussgängerstreifen, Schulwegen und Haltestellen. Bei Regen, Nebel und Dunkelheit muss die Geschwindigkeit reduziert und auf saubere Scheiben sowie funktionierende Scheinwerfer geachtet werden. Das Tagfahrlicht allein reicht bei eingeschränkter Sicht nicht aus; hier ist zwingend das Abblendlicht zu verwenden. Eine einfache Kontrolle der eigenen Ausrüstung kann hier Leben retten und Unfälle vermeiden.