Tag der offenen Werkhöfe in Frauenfeld: Einblicke in die tägliche Arbeit des Amts für Tiefbau und Verkehr

Die Stadt Frauenfeld organisiert am 30. Mai 2026 den schweizweiten «Tag der offenen Werkhöfe» des schweizerischen Verbands Kommunale Infrastruktur SVKI. Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Frauenfeld sind herzlich eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen des Amts für Tiefbau und Verkehr zu werfen und deren Werkhof einmal von einer anderen Seite kennenzulernen. Das Angebot umfasst spannende Einblicken in die tägliche Arbeit des Amts, Mitmachangebote für Gross und Klein und viel Unterhaltung für Kinder.

Vom Winterdienst bis zur Biodiversität : Frauenfeld zeigt am 30. Mai, wie sie die Stadt instand hält. Ein buntes Programm für Gross und Klein wartet vor Ort.

Der Bahnhofplatz in Frauenfeld mit der katholischen Kirche im Hintergrund. - Nau.ch / Miriam Danielsson Wie die Stadt Frauenfeld informiert, beteiligt sich das Amt für Tiefbau und Verkehr am Samstag, 30. Mai 2026, am schweizweiten «Tag der offenen Werkhöfe» des schweizerischen Verbands Kommunale Infrastruktur SVKI. Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Frauenfeld sind herzlich eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen des Amts zu werfen und deren Werkhof einmal von einer anderen Seite kennenzulernen.

Der Anlass findet von 10 bis 14 Uhr statt. Ein offener Rundgang führt durch das Werkhofareal, den Aussenhof und den Lindenpark. Um 12.30 Uhr richtet Stadträtin Andrea Hofmann Kolb und Stadtingenieur Sascha Bundi einige Worte an die Besucherinnen und Besucher. Neben spannenden Einblicken in die tägliche Arbeit des Amts für Tiefbau und Verkehrs bietet der Anlass auch verschiedene Mitmachangebote für Gross und Klein.

So können Besucherinnen und Besucher beispielsweise ein Blumenkistli bauen und bepflanzen, Pflästerungsarbeiten ausprobieren oder selbst mit der Sense mähen. Für Kinder steht zudem ein Sandkasten bereit. Ergänzt wird das Programm durch Maschinenbesichtigungen und -mitfahrgelegenheiten, einen Wettbewerb und weitere Aktivitäten. Mit dem «Tag der offenen Werkhöfe» möchte die Stadt Frauenfeld zeigen, wie vielfältig, wichtig und nahbar die Arbeit in einem Werkhof ist.

Tagtäglich leisten die Mitarbeitenden einen wichtigen Beitrag für eine saubere, sichere und funktionierende Stadt – meist im Hintergrund und oft ganz selbstverständlich. Während des Anlasses wird die Gaswerkstrasse beim Werkhofareal gesperrt sein. Parkplätze stehen vor Ort nicht zur Verfügung. Besucherinnen und Besucher werden gebeten mit dem Velo oder zu Fuss anzureisen oder die Parkplätze beim Unteren oder Oberen Mätteli zu nutzen. Beim Depot von StadtBUS steht ein Veloparkplatz zur Verfügung





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