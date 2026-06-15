Tag 5 der WM 2026: Spanien trifft auf Kap Verde und Belgien

An Tag 5 der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada, treffen sich die nächsten Spiele. Mit-Favorit Spanien trifft um 18 Uhr in Atlanta auf Underdog Kap Verde. Heute warten auch die Spiele zwischen Belgien, Bosnien-Herzegowina und Japan, sowie zwischen der Niederlande und Japan.

An Tag 5 der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada, treffen sich die nächsten Spiele. Mit-Favorit Spanien trifft um 18 Uhr in Atlanta auf Underdog Kap Verde .

Heute warten auch die Spiele zwischen Belgien, Bosnien-Herzegowina und Japan, sowie zwischen der Niederlande und Japan. Der Auftakt in die WM 2026 ist Tunesien missglückt: Gegen Schweden kassieren die Nordafrikaner eine 1:5-Klatsche. Das könnte jetzt offenbar Konsequenzen nach sich ziehen. Laut Medienberichten soll sich Tunesien von Coach Sabri Lamouchi trennen - und zwar per sofort!

Offiziell bestätigt hat der Verband die Meldung bislang nicht. Die vielen Fans mussten allerdings eine Enttäuschung hinnehmen: Trotz grossem Chancenplus musste sich die Yakin-Elf gegen Katar mit einem 1:1 begnügen. Kurz vor Schluss gelang dem Aussenseiter der Ausgleich. Bosnien-Herzegowina räumt das AT&T- Stadium in Arlington nach dem 2:2 zwischen Japan und der Niederlande.

Es ist nicht das erste Mal, das Japans Fans für eine solchen Aktion gefeiert werden. Bereits bei der WM vor vier Jahren in Katar räumten sie den Müll jeweils weg. Amad Diallo erzielte in der 90. Minute das entscheidende Tor, nachdem Wilfried Singo über die rechte Seite durchgebrochen war.

Dank des Treffers zum 1:0 in der 90. Minute feiert die Elfenbeinküste einen Sieg zum Auftakt gegen Ecuador. Ecuador hatte zuvor zweimal die Latte getroffen, blieb aber ohne Torerfolg. Die Elfenbeinküste schliesst damit in der Gruppe E zu Deutschland auf, das zuvor Curaçao 7:1 geschlagen hatte





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