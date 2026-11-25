Der Bericht der Stiftung TA-Swiss kritisiert die Nutzung von Social-Scoring-Systemen durch staatliche Stellen und fordert strenge Regulierung zum Schutz der Demokratie.

Die Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung (TA-Swiss) hat in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht gewarnt, dass die zunehmende Nutzung von Smart-Phone-Daten und Wearables für sogenannte Social-Scoring-Systeme eine erhebliche Bedrohung für die Demokratie darstellt. Die Autorinnen und Autoren des Dokuments betonen, dass durch die digitale Vermessung des menschlichen Verhaltens und die Übersetzung in Punktewerte fundamentale Rechte gefährdet werden können. Sie fordern daher umgehend klare gesetzliche Leitplanken und explizite rote Linien für den Einsatz dieser Bewertungstechnologien, um Missbrauch zu verhindern.

Digitalisierung Des Verhaltens Und Algorithmische Bewertungen

Smarte Handys, Wearables, Nutzerprofile und Suchverläufe generieren kontinuierlich eine Vielzahl digitaler Spuren, die bewusst oder unbewusst von jedem einzelnen Nutzer hinterlassen werden. Diese Informationen werden in Social-Scoring-Systemen gebündelt und in mathematische Werte übersetzt, um Verhaltensmuster vorherzusagen oder zu beeinflussen. Während die Privatwirtschaft solche Methoden bereits etabliert nutzt, etwa bei Bonitätsprüfungen oder Kundenbindungsprogrammen, experimentieren auch staatliche und staatsnahe Akteure in der Schweiz zunehmend mit diesen Mechanismen, wie der Bericht der TA-Swiss festhält.

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Beispiele für solche praktischen Anwendungen sind die Ende 2024 eingestellte App "Swiss Climate Challenge", die klimafreundliche Mobilität anhand von Standortdaten mit Punkten belohnte. Auch die Kampagne "Karma Rider" der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) zielte darauf ab, rücksichtsvolles Verhalten im öffentlichen Verkehr durch ein Punktesystem zu belohnen. Diese Ansätze zeigen, wie verhaltenslenkende Instrumente bereits heute im privaten und halböffentlichen Raum getestet werden, ohne dass dafür umfassende rechtliche Rahmenbedingungen existieren.

Einsatz Im Staat Und Politische Implikationen

Im staatlichen Bereich testet das Staatssekretariat für Migration (SEM) seit 2020 ein KI-gestütztes System, das die Verteilung von Asylsuchenden auf die Kantone optimieren soll. Dieser Algorithmus schätzt anhand persönlicher Merkmale wie Alter, Geschlecht, Herkunft und Sprachkenntnissen, in welchem Kanton die Chancen auf eine berufliche Integration am höchsten sind. Solche Systeme greifen tief in die Verwaltung ab und verlagern Entscheidungen von menschlichen Beurteilern auf algorithmische Prozesse, was neue ethische Fragen aufwirft.

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Die Studienautorinnen und -autoren weisen darauf hin, dass diese Bewertungssysteme durchaus auch Chancen bieten, wie die Effizienzsteigerung von Verwaltungsabläufen oder die gezieltere Vergabe staatlicher Leistungen. Sie könnten Menschen mit gezielten Anreizen zu gesellschaftlich oder ökologisch erwünschtem Verhalten motivieren. Das Forschungsteam im Bericht stellt klar, dass diese Technologien nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit Überwachung oder Zwang sind, wenn sie sachgerecht eingesetzt werden. Allerdings fehlt es aktuell noch an einer umfassenden öffentlichen Debatte über den sinnvollen Umfang solcher Einsätze.

Risiken Durch Intransparenz Und Diskriminierung

Ohne klare gesetzliche Leitplanken drohen Social-Scoring-Systeme, schrittweise Mechanismen der Klassifizierung, Kontrolle und Ausgrenzung einzuführen, die mit dem Schutz der Grundrechte und dem demokratischen Leben unvereinbar sind. Ein zentrales Problem ist die Intransparenz der Algorithmen, da nicht klar ist, welche Faktoren in die Bewertung einfließen, wie diese gewichtet werden und wie ein bestimmter Punktwert zustande kommt. Dadurch wird es für Bürgerinnen und Bürger schwierig, behördliche Entscheide nachzuvollziehen und rechtlich anzufechten.

Zudem weisen die Autoren darauf hin, dass Technik nicht neutral ist. Systementwickler legen mit der Auswahl von Indikatoren und Schwellenwerten fest, was welche Punkte gebe, und treffen damit faktisch politische Entscheidungen am Gesetzgeber vorbei. Wenn soziale oder gesellschaftliche Vorurteile in die Programmierung einfließen, reproduzieren die Systeme bestehende Ungleichheiten und führen zu systematischer Diskriminierung. Beispielsweise könnten Polizeibehörden solche Risikoprofile nutzen, was die Gefahr falscher Einschätzungen erhöht.

Auswirkungen Auf Die Direkte Demokratie

Bonusprogramme könnten Menschen benachteiligen, die bestimmte Vorgaben aufgrund ihres Alters oder einer chronischen Krankheit nicht erfüllen können. Dies schafft eine neue Form der digitalen Ausgrenzung, die vulnerable Gruppen unverhältnismäßig stark trifft. Damit greifen Social-Scoring-Systeme laut dem Bericht das Fundament der Schweizer direkten Demokratie an, die auf mündigen Bürgerinnen und Bürgern sowie einem freien gesellschaftlichen Aushandlungsprozess beruht. Eine automatisierte Bewertung der Bürgerinnen und Bürger untergräbt dieses Prinzip der gleichen Teilhabe und Selbstbestimmung. Die TA-Swiss fordert daher eine strikte Regulierung, um die Autonomie des Individuums zu schützen und demokratische Werte in der digitalen Transformation zu wahren.