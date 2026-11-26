Die Synode der Reformierten Kirche Luzern bewilligt die Chatseelsorge, das Budget 2027 und den Finanzausgleich. Pfarrer David van Welden leitete die Sitzung.

Die Synode der Reformierten Kirche Kanton Luzern hat am 25. November 2026 in einem umfassenden Beschlusspaket die Zukunft der digitalen Seelsorge, die finanzielle Planung für das kommende Jahr und eine grundlegende Neuordnung der Ressourcenverteilung innerhalb der Landeskirche genehmigt. Unter der Leitung von Synodepräsident Pfarrer David van Welden tagte das Parlament in öffentlicher Sitzung im Kantonsratssaal, wo 51 Synodale über zentrale Anträge abstimmten und neue Ämter vergaben.

Digitaler Seelsorge-Angebot bleibt prioritär

Die Synode hat einstimmig beschlossen, die Zusammenarbeit mit dem Anbieter von Chatseelsorge fortzuführen, um Menschen einen niederschwelligen, anonymen und digitalen Zugang zu seelsorgerlicher Beratung zu ermöglichen. Ein jährlicher Beitrag von 25'000 Franken sichert diese Kooperation auch in Zukunft ab. Die Evaluation des dreijährigen Pilotprojekts bestätigt, dass alle vier zentralen Ziele erfolgreich erreicht wurden: Der Zugang wurde erleichtert, Freiwillige konnten gewonnen werden, die Qualität wurde gesichert und die Kapazitäten erhöht.

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Trotz der Verdopplung der Kapazitäten durch die Kooperation übersteigt die Nachfrage weiterhin das Angebot. Um dieser Entwicklung zu begegnen, hat die Synode dem erforderlichen Sonderkredit ebenfalls einstimmig zugestimmt. Drei neue Synodale, Tobias Reinmann, Christoph Thiel und Monika Z'Rotz-Schärer, wurden in ihren Dienst eingeführt. Zudem wählte die Versammlung Maurus Ruf aus der Reformierten Kirche Sursee als neues Mitglied der Geschäftsprüfungskommission.

Budget 2027 zeigt nahezu ausgeglichenes Ergebnis

Das vom Synodalrat vorgelegte Budget für das Jahr 2027 sieht bei einem betrieblichen Aufwand und einem betrieblichen Ertrag von jeweils rund 3,44 Millionen Franken ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis vor. Die Synode stimmte diesem Finanzplan ebenfalls einstimmig zu. Darüber hinaus nahm die Versammlung den Aufgaben- und Finanzplan für den Zeitraum von 2027 bis 2030 zustimmend zur Kenntnis, was eine langfristige Planungssicherheit für die Verwaltung und die einzelnen Kirchgemeinden schafft.

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Neuer Finanzausgleich verteilt Mittel um

Im Mai hatte die Synode das neue Finanzausgleichsgesetz bereits in erster Lesung beraten. Es setzt den verfassungsmäßigen Auftrag zu Solidarität und einem angemessenen Ausgleich unter den Kirchgemeinden um. Vorgesehen ist ein horizontaler Ressourcenausgleich, bei dem finanzstarke Gemeinden Ressourcen an finanzschwächere Gemeinden abgeben. Nach den durchgeführten Modellberechnungen zählen Luzern sowie Meggen-Adligenswil-Udligenswil zu den Gebergemeinden.

Als Empfänger von Mitteln wurden Dagmersellen, Escholzmatt, Hochdorf, Reiden, Willisau-Hüswil und Wolhusen identifiziert. Horv und Sursee liegen hingegen in der neutralen Zone, sodass hier keine Nettozahlungen zu erwarten sind. In der zweiten Lesung diskutierte die Synode im Rahmen eines Rückkommens insbesondere über den Antrag der Fraktion Land nach einem höheren Ressourcenindex und des Abschöpfungsteils gemäss ursprünglichem Gesetzesentwurf. Dieser Antrag wurde grossmehrheitlich angenommen, was die finanzielle Basis für den Ausgleich neu justiert.

Personalstruktur und Ausbildungsreform diskutiert

Ein weiterer wichtiger Beschluss betraf die Teilrevision des Konkordats der Deutschschweizer Landeskirchen zur gemeinsamen Ausbildung und Zulassung von Pfarrpersonen. Das Ziel dieser Reform ist es, dem sich in den kommenden Jahren abzeichnenden personellen Bedarf zu begegnen. Das sogenannte Konzept Plan P ermöglicht es, qualifizierte Personen mit akademischer Vorbildung über einen besonderen Ausbildungsweg als Pfarrvikarinnen und Pfarrvikare einzusetzen, um den Kirchendienst aufrechtzuerhalten.

Die Reformierte Kirche Kanton Luzern engagiert sich zudem gemeinsam mit den reformierten Landeskirchen der Zentralschweiz für die Förderung kirchlicher Berufe. Dazu gehören die digitale Plattform mit-sinn.ch für Schnuppermöglichkeiten sowie gemeinsame Auftritte wie an der Zebi. Zudem bildet die Landeskirche im Bereich Kaufmann bzw. Kauffrau in Zusammenarbeit mit dem Verein Verdia bereits Lernende aus. Sechs Synodale hatten zwar eine Motion eingereicht, die Funktionen von Synodeschreiber und Kirchenschreiber künftig personell, organisatorisch und räumlich zu trennen. Der Synodalrat hatte dies abgelehnt, da kein ausgewiesener Bedarf bestehe. Die Synode lehnte die Motion daraufhin deutlich ab.

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Über die Ergebnisse der Überprüfung des Lohnsystems informierte der Synodalrat auf Basis von Lohnvergleichen mit anderen reformierten Landeskirchen und einer anonymen Befragung aller Mitarbeitenden. Die Löhne werden insgesamt als konkurrenzfähig beurteilt. Handlungsbedarf besteht jedoch bei beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten, Vertrauen und Konfliktkultur. Zudem diskutierte die Synode dringliche Fragen zu einem im Juni 2026 angefochtenen Beschluss aufgrund formeller und materieller Mängel, wobei der Synodalrat über die Verfahren und finanziellen Auswirkungen Auskunft gab.