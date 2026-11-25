Die Zürcher Synode hat den umstrittenen Notfallplan P verabschiedet. Ab 55 Jahren dürfen Laien mit Akademiethologie Pfarrerämter übernehmen, um den Personalengpass zu lindern.

Die Synode der Reformierten Kirche des Kantons Zürich hat am Dienstag einen lang umstrittenen Notfallplan zur Bewältigung des akuten Pfarrermangel s beschlossen. Das Kirchenparlament stimmte nach einer hitzigen Debatte mit knapper Mehrheit zu, um temporäre Lücken in den Kirchgemeinden zu schließen.

Akzeptanz des Notstandsplans durch das Parlament

Der Entscheid fiel mit 49 Ja-Stimmen gegen 45 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen aus. Dieses Ergebnis stellt eine klare Legitimierung des so genannten Plan P dar, der seit seiner Einführung in den Reformierten Kirchen der Schweiz heftige Diskussionen ausgelöst hat. Die knapp ausgefallene Stimme zeigt, wie gespalten die Gemeindeleitungen bezüglich der Qualifikationsanforderungen sind.

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Mit dieser Abstimmung hat das Zürcher Kirchenparlament die notwendige Anpassung im Konkordatsvertrag verankert. Der Vertrag regelt die Zusammenarbeit zwischen den zehn deutschschweizerischen Kantonalkirchen und definiert die rechtlichen Voraussetzungen für zeitlich begrenzte Notfallmaßnahmen bei der Besetzung von Pfarrstellen.

Voraussetzungen und Zielgruppe der Quereinsteiger

Zentrale Bedingung für die Teilnahme am Notfallplan ist ein festgelegtes Alter sowie ein spezifischer Bildungsabschluss. Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger müssen mindestens 55 Jahre alt sein, um in die Rolle von Vikarinnen und Vikaren für geistliche Aufgaben einsteigen zu dürfen. Zudem ist zwingend eine akademische Vorbildung erforderlich.

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Nach erfolgreichem Durchlaufen eines formellen Aufnahmeverfahrens unterziehen sich die Kandidatinnen und Kandidaten einer theologischen Ausbildung. Ziel dieser Maßnahme ist es, Personen mit hoher Lebenserfahrung und akademischem Hintergrund schnellstmöglich in die Lage zu versetzen, pfarramtliche Aufgaben in den Gemeinden zu übernehmen. Die Ausbildung soll sicherstellen, dass die theologische Qualität trotz der Notfallsituation gewahrt bleibt.

Die vorberatende Kommission der Synode hatte die Bedenken einzelner Gruppen teilweise nachvollzogen, empfahl jedoch einstimmig die Zustimmung zum Plan P. Man argumentierte, dass ein gemeinsamer, einheitlicher Ausbildungsrahmen sinnvoller sei als unterschiedliche Einzellösungen der einzelnen Kantonalkirchen. Dies soll die Standards im gesamten deutschschweizerischen Raum angleichen.

Kontroverse um Qualität und akademische Hürden

Trotz der Empfehlung der Kommission gab es im Plenum erheblichen Widerstand. Kritiker sahen in der schnellen Einbindung von Laien eine potenzielle Gefahr für die hohe theologische Qualität des kirchlichen Dienstes. Andere Stimmen äußerten hingegen Kritik an der strengen Forderung nach einem akademischen Abschluss, da diese potentielle Helfer ausschließen könnte, die über praktische, aber keine akademische Erfahrung verfügen.

Die Debatte verdeutlicht den Zielkonflikt zwischen der dringenden Notwendigkeit, vakante Stellen zu besetzen, und dem Anspruch, theologische Standards nicht zu verwässern. Die Reformierte Kirche Zürich versucht nun, einen pragmatischen Weg zu finden, um die Seelsorge und den Gemeindebetrieb aufrechtzuerhalten, ohne die langjährige Tradition der ordinierten Pfarrerschaft gänzlich zu umgehen.

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Langfristige Auswirkungen auf die Kirchenstruktur

Die Verabschiedung des Plan P markiert einen strategischen Wandel im Umgang mit dem strukturellen Personalmangel in den Schweizer Landeskirchen. Durch die rechtliche Verankerung im Konkordatsvertrag wird dieser Notfallmechanismus nicht nur für Zürich, sondern potenziell für alle beteiligten Kantonalkirchen relevant. Dies könnte zukünftig die Zusammensetzung der Geistlichkeit in Regionen mit besonderem Bedarf nachhaltig verändern.

Für die betroffenen Kirchgemeinden bedeutet der beschlossene Kurs nun die praktische Umsetzung. Sie können sich auf das Poolen von qualifizierten Laienhelfern ab 55 Jahren verlassen, sofern der Notstand bestätigt wird. Dies soll eine stabilere Grundlage für die geistliche Betreuung der Gläubigen in Zeiten des Priestermangels bieten, während parallel nach langfristigen Lösungen für die Rekrutierung ordinierten Nachwuchses gesucht wird.